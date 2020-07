Večne mladá britská herečka Helen Mirrenová slávi 75 rokov

Bratislava 26. júla (TASR) – Britská herečka Helen Mirrenová získala popularitu vďaka sérii kriminálnych filmov Hlavný podozrivý z rokov 1991-1996. V roku 2006 na ňu čakala rola britskej kráľovnej Alžbety II., za ktorú o rok neskôr získala Oscara. V tom čase mala už 62 rokov. Hoci jej zrelý vek priniesol úspech, nič neubral na jej šarme. V nedeľu 26. júla bude mať večne mladá filmová hviezda Helen Mirrenová 75 rokov.



Helen Mirrenová sa narodila 26. júla 1945 v Essexe ako prostredné z troch detí – podľa niektorých zdrojov s pôvodným menom Ilyena Lydia Vasilievna Mironoff. Herečka má totiž ruské korene, jej predkovia niesli priezvisko Mironov. Jej otec Vasilij Petrovič Mironov sa v Británii oženil s Angličankou Kathleen Rogersovou a rozhodol sa pre anglicky znejúce meno Basil Mirren.



Helen bola vychovávaná k samostatnosti a nezávislosti. Chodila do katolíckej dievčenskej školy, kde začala hrať divadlo – a mala sa stať učiteľkou. V osemnástich rokoch ju však prijali do National Youth Theatre, divadla, ktoré od roku 1956 vychovalo viacero výrazných hereckých osobností. Už ako dvadsaťročná vstúpila do Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti a úspešne sa zhostila sa úlohy Kleopatry.



Pred kamerou debutovala v roku 1967 v snímke Herostratus, v roku 1973 sa stála známejšou vďaka tragikomickej koláži Šťastný to muž. Helen Mirrenová prejavila značnú dávku otvorenosti i odvahy, keď prijala rolu v historickom filme Caligula o najzvrátenejšom panovníkov Rímskej ríše. Taliansky režisér Tinto Brass ju nakrútil v roku 1979 a okorenil ju mnohými erotickými až pornografickými scénami, takže viacerí tvorcovia napokon ani nechceli mať svoje mená uvedené v titulkoch.



V roku 1980 Helen Mirrenová stihla hrať v bláznivej komédii Diabolský plán doktora Fu Manchu s Petrom Sellersom v hlavnej úlohe, a tiež v kriminálnej dráme Dlhý veľký piatok. O rok neskôr si zahrala v historickom veľkofilme Excalibur režiséra Johna Boormana. Nasledovalo sci-fi 2010: Druhá vesmírna odysea (1984) či snímka Kuchár, zlodej, jeho žena a jej milenec (1989).



Úspech napokon prišiel z celkom nečakanej strany: Helen Mirrenová presvedčivo stvárnila rolu hlavnej inšpektorky Jane Tennisonovej – ženy v službách polície, ktorá márne čaká na svoju šancu a až po infarkte svojho nadriadeného dostane možnosť ukázať svoje schopnosti. Peripetie policajtky v neprajnom mužskom kolektíve, ktorá navyše problémy rieši aj s pomocou whisky, zaznamenali úspech u divákov aj kritiky – získali ocenenia Emmy a BAFTA a z Helen Mirrenovej urobili skutočnú hviezdu.



Vrcholom hereckej kariéry bola pre Helen Mirrenovú úloha britskej panovníčky Alžbety II. vo filme Kráľovná (2006). V roku 2007 získala za svoj výkon Oscara, a tiež Zlatý Glóbus. Zoznam jej ocenení je však nepomerne dlhší – cenu si odniesla z takmer všetkých filmových festivalov. Nechýba medzi nimi ani cena z Filmového festivalu v Karlových Varoch z roku 2012 za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii.



Herečka si po celý život pestovala imidž nezávislej a slobodnej ženy. Až ako 52-ročná sa 31. decembra 1997 vydala za svojho dlhoročného partnera, o rok staršieho amerického režiséra Taylora Hackforda – ako vyhlásila, kvôli daniam. Napokon však manželstvu prišla na chuť, keď povedala: "Keď som sa ráno po svadbe prebudila, uvedomila som si, že sa všetko zmenilo a že to milujem. Cítila som sa úplne iná. Bola som jeho žena a on bol môj manžel a bolo to niečo úžasné."



Helen Mirrenovej sú súdené roly panovníčok, momentálne napríklad exceluje ako Katarína Veľká v rovnomennom seriáli.