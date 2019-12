Pred 140 rokmi predstavil T. A. Edison prvýkrát žiarovku

New Jersey/Bratislava 31. decembra (TASR) – Americký vynálezca, podnikateľ a priekopník všestranného využitia elektrickej energie Thomas Alva Edison (1847-1931) predstavil svoj vynález žiarovky 31. decembra 1879. Od tejto udalosti uplynie v utorok 31. decembra 140 rokov.



Prezentácia žiarovky sa uskutočnila v mestečku Menlo Park v amerikom štáte New Jersey, kde vybudoval vynálezca svoje povestné výskumné laboratórium. V ňom vzniklo vyše 600 vynálezov, pričom na viac ako polovicu získal patenty. Preslávil sa množstvom objavov v elektrotechnike, spojovacej technike, mechanike, letectve a v chémii.



Z jeho patentovaných vynálezov vynikajú automatický telegraf, fonograf a megafón.



Edisona si však spájame predovšetkým s vynálezom žiarovky. Nebol ale prvým, kto sa touto myšlienkou zaoberal. Za pôvodcu myšlienky elektrického osvetlenia sa považuje Angličan Humphry Davy. V rámci Davyho experimentov s elektrickou energiou sa v roku 1802 skúmali aj rozžeravené platinové vlákna - o dva roky sa Davymu podarilo vytvoriť elektrický oblúk s kúskami uhlíka. V tomto období realizoval elektrický oblúk aj ruský vedec Vasilij Vladimirovič Petrov.



Thomas Alva Edison bol ale prvý v tom, že ním vyvinutá žiarovka mala dostatočne dlhú životnosť. Dovtedajšie vynálezy sa neuplatnili nielen pre krátku životnosť svietiacich vlákien, ale aj preto, že neboli k dispozícii spoľahlivé zdroje elektrického prúdu. Preto mali skôr charakter experimentálneho prototypu, ktorý čakal na technické zdokonalenie.



Edison na to vyvinul enormné úsilie a nemalé investície - 50.000 dolárov na vývoj a 100.000 dolárov na rôzne výpravy do tropických krajín Južnej Ameriky, Japonska a Indie, kde hľadal vhodný druh bambusu, ktorý by bol po zuhoľnatení vhodný do žiarovky. Experimentoval aj s uhlíkom, zuhoľnateným papierom, platinou, irídiom, či báryom. Najviac sa mu ale pozdávalo zuhoľnatené vlákno z japonskej bavlny.



Prvá Edisonova žiarovka z roku 1879 mala životnosť 45 hodín. Edison dal vyrobiť niekoľko stoviek takýchto žiaroviek. Z reklamných dôvodov zorganizoval 31. decembra 1879 silvestrovský prezentačný večierok a na "žiarovkovú show", ako ju nazval, pozval asi 3000 ľudí.



Do roka sa už vyrábali žiarovky, ktoré vydržali svietiť až 1200 hodín. Neskôr sa Edison snažil vylepšiť životnosť žiarovky zavedením väčšieho počtu paralelne zapojených vlákien.



Vyrobil dynamo a ďalšie komponenty na distribúciu elektrického prúdu ku koncovému spotrebiteľovi a rovnako aj nevyhnutný merací systém spotreby elektriny.



Najvýznamnejšou Edisonovou firmou bola Edison General Electric Company založená v roku 1878. O štyri roky neskôr sa zmenila na spoločnosť General Electric, ktorá je ešte aj dnes jednou z najväčších nadnárodných firiem sveta.



Ďalšia etapa vývoja nastala v roku 1908, kedy vzniklo vlákno wolfrámové, ktoré vyrobil Američan Wiliam David Coolidge.



Postupne vznikali ďalšie firmy na výrobu žiaroviek aj v Európe (napr. Edison Swan Electric Light Co., AEG v Nemecku a pod.) Samozrejme, kto chcel svietiť, musel mať zdroj elektrického prúdu - pôvodne sa využívalo jednosmerné dynamo poháňané parným strojom alebo neskôr vodné turbíny. Začali vznikať verejné elektrárne, vyrábajúce elektrickú energiu pre verejnosť.



Prvým mestom s elektrickým osvetlením boli na Slovensku Krompachy (1889).



Zo žiarovky sa neskôr vyvíjali ďalšie druhy osvetlenia, ako výbojky, žiarivky, či LED žiarivky.







