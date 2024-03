Vedci: Alzheimerovu chorobu môže liečiť blikajúce svetlo a klikanie

Washington 19. marca (TASR) – Stimulácia vysokofrekvenčných mozgových vĺn pomocou blikajúcich svetiel a klikania by v budúcnosti mohla pomôcť liečiť Alzheimerovu chorobu. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej vo februárovom čísle časopisu Nature. TASR informuje na základe článku servera Science Alert.



Vedecké štúdie v minulosti uvádzali, že stimulácia vysokofrekvenčných mozgových vĺn zvaných gama vlny môže mozgu pomáhať zbavovať sa odpadových látok, ktoré prispievajú k vzniku neurologických ochorení. Nová štúdia, ktorú vypracovali vedci z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) skúma spôsob, ako to dosiahnuť.



V mozgoch ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou sa tvoria lepkavé zhluky bielkovín – amyloidové plaky. Vedci zatiaľ s istotou nevedia, či tieto zhluky priamo spôsobujú Alzheimerovu chorobu; je totiž pravdepodobné, že skutočná príčina vzniku je omnoho zložitejšia.



Tím vedcov z MIT skúmal amyloidové plaky v mozgoch myší. Vedci počas výskumu zistili, že záblesky svetla a klikanie s frekvenciou 40 herzov (teda 40-krát za sekundu) pomáhali glymfatický systém mozgu vyčistiť od amyloidných proteínov. Glymfatický systém je "odpadovým potrubím" mozgu, ktoré z neho odstraňuje škodlivé látky.



Vedci po aplikovaní svetelnej a zvukovej stimulácie zaznamenali zvýšenie množstva mozgovomiechového moku aj rýchlejšie pulzovanie susedných tepien, čo ešte viac podporilo schopnosť mozgu zbaviť sa biologického odpadu. Navyše zaznamenali aj zvýšenie množstva intersticiálnej tekutiny vylučovanej z mozgu, čo potvrdilo jednoduchšie vyplavovanie odpadových látok z orgánu.



"Zatiaľ nemáme lineárny popis presného sledu krokov, no výsledky našej štúdie podporujú (teóriu), že vylučovanie prebieha prostredníctvom glymfatického systému," uvádza kognitívny vedec Mitchell Murdock z MIT.



Podrobnejšia analýza preukázala dôležitosť akvaparínu-4 ako kanálu v membránach astrocytov. Centrálny nervová sústava tieto bunky využíva na podporu a ochranu mozgu. Po zablokovaní týchto kanálov sa hromadenie amyloidných bielkovín vrátilo do normálu. Naznačuje to, že ide o sľubnú oblasť, na ktorú by sa mohol zamerať ďalší výskum.



Analýza chemického odovzdávania správ na úrovni RNA navyše odhalila zvýšenú produkciu peptidov spájaných v minulosti s potláčaním Alzheimerovej choroby. Všetky tieto zmeny zrejme vyvolala stimulácia gama vlnami – neuróny vyprodukovali peptidy ako reakciu na ne.



"Naše zistenia odhaľujú nové mechanizmy, ktoré využívajú glymfatický systém na odstraňovanie amyloidných proteínov z mozgu," dodávajú vedci v štúdii.