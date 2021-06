Antarktídu pravdepodobne ako prví objavili tichomorskí ostrovania

Wellington 14. júna (TASR) - Polynézski moreplavci pravdepodobne dosiahli pobrežie Antarktídy už niekoľko storočí pred západnými prieskumníkmi, ktorým sa zvyčajne pripisuje objavenie tohto zamrznutého kontinentu.



Vyplýva to z novej štúdie, ktorý uskutočnil novozélandský výskumný inštitút Manaaki Whenua–Landcare Research. Informovala o tom v noci na pondelok tlačová agentúra AFP.



Bádatelia dôkladne preštudovali takzvanú "šedú literatúru" zahŕňajúcu ústne záznamy, historické domorodé umelecké diela a neakademické zdroje, hľadajúc väzby medzi Maoriami a Antarktídou.



Polynézania sú všeobecne považovaní za jedných z najväčších moreplavcov v dejinách; na svojich dvojtrupových plavidlách nazývaných waka dokázali prekonávať obrovské vzdialenosti medzi tichomorskými ostrovmi s veľkou presnosťou.



V danej štúdii, publikovanej minulý týždeň vo vedeckom časopise Journal of the Royal Society of New Zealand, sa ďalej uvádza, že prvá plavba do vôd Antarktídy dokonca ešte predchádzala príchod Maoriov na Nový Zéland v 14. storočí.



Prví západní prieskumníci dorazili do Antarktídy v prvej polovici 19. storočia.



"Zistili sme, že polynézske príbehy o moreplavbe obsahujú zmienky o ceste do antarktických vôd, ktorú uskutočnil polynézsky náčelník a moreplavec Hui Te-Rangiora so svojou posádkou zrejme už začiatkom siedmeho storočia," uviedla vedúca výskumného projektu Priscilla Wehiová.



Ústna tradícia týkajúca sa tejto cesty zahŕňa údaj o "hmlistom a temnom mieste," ako aj o vrcholoch podobných ľadovcom "prebodávajúcich oblohu". Správy o včasnom dobýjaní Antarktídy Polynézanmi podporuje aj maorijské rezbárstvo a tkáčstvo.