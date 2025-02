VEDA: Archeológovia našli stratené miesto z tapisérie v Bayeux

Londýn 3. februára (TASR) – Nová štúdia anglických archeológov odhalia miesto, kde stálo sídlo posledného anglosaského kráľa Anglicka Harolda II. Godwinsona vyobrazené na tapisérii z Bayeux. TASR informuje na základe správy žurnálu Antiquaries Journal a serveru Live Science.



Ovládnutie Anglicka Normanmi v roku 1066 je významnou udalosťou dejín Spojeného kráľovstva. Zachytáva ho 68,38 metra dlhá a 0,52 metra vysoká vyšívaná tapiséria z Bayeux. Vrcholom tapisérie je víťazstvo normanského vojvodu Viliama Dobyvateľa v bitke pri Hastingse nad vojskom anglického kráľa Harolda II. Godwinsona. Predchádzajúce časti tapisérie ale zobrazujú sieň, kde kráľ Harold hodoval pred odchodom do Francúzska i po svojom návrate.



Dlho sa predpokladalo, že sieň stála v Boshame, dedine na západnom pobreží grófstva Západný Sussex, hoci nikdy sa to nepodarilo dokázať – až doteraz. Štúdia vedcov z Univerzity v Newcastli a Exeterskej univerzity zverejnená 9. januára vo vedeckom žurnále Antiquaries Journal odhalila miesto, kde kedysi stála sieň z tapisérie. V súčasnosti tam stojí iná budova.



Tím archeológov pri výskume využil okrem iného aj geofyzikálny prieskum okolia, posúdenie stavu zachovaných zvyškov budov, analýzu máp a záznamov a opätovné vyhodnotenie nálezov z vykopávok vykonaných v roku 2006 spoločnosťou West Sussex Archaeology.



Najdôležitejšou informáciou bolo, že vykopávky odhalili latrínu umiestnenú vnútri veľkej drevenej budovy. Archeológovia si počas uplynulých približne desiatich rokov všimli v nálezoch z Anglicka trend umiestňovať záchody do vnútra budov, ktorý sa začal objavovať od začiatku desiateho storočia.



Nález latríny preto archeológom signalizoval, že objavená drevená budova bola určená pre hornú vrstvu a takmer určite predstavovala časť Haroldovho sídla a budovu zobrazenú na tapisérii. Súčasťou kráľovského komplexu budov bol tiež kamenný kostol, ktorý sa zachoval do súčasnosti.



"Keď sme si uvedomili, že vykopávky v roku 2006 odhalili v podstate anglosaský apartmán s vlastným hygienickým zariadením, potvrdil sa nám predpoklad, že dom stojí na mieste sídla vládnucej triedy z obdobia ešte pred ovládnutím Anglicka Normanmi," uvádza hlavný autor štúdie Duncan Wright z Univerzity v Newcastli.



"Táto dôležitá stopa nám spolu s ďalšími dôkazmi nado všetku pochybnosť potvrdila, že ide o miesto, kde sa nachádzalo privátne centrum moci Harolda Godwinsona zachytené tapisériou v Bayeux," dodal Wright.



"Ovládnutie Anglicka Normanmi znamenalo nahradenie anglickej šľachty novou vládnucou vrstvou. Pôvodná šľachta po sebe zanechala veľmi málo fyzických stôp, objav v Boshame má preto obrovský význam – našli sme etalón anglosaského domu," dodal spoluautor štúdie profesor Oliver Creighton z Exeterskej univerzity.