Astronauti na ISS po prvý raz úspešne vykonali 3D tlač z kovu

Paríž 6. júna (TASR) – Astronauti na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) vyrobili prvý úspešný 3D výtlačok z kovu. Malá vlnka v tvare písmena S z nehrdzavejúcej ocele predstavuje zároveň obrovský skok vpred vo výrobe na obežnej dráhe. TASR informuje na základe správy servera Phys.org.



Test sa uskutočnil na palube laboratórneho modulu Columbus Európskej vesmírnej agentúry (ESA).



"Táto vlnka v tvare S je úspešným zavŕšením inštalácie 3D tlačiarne využívajúcej kov," vysvetľuje technik ESA Rob Postema. "Úspech tejto prvej tlače a ďalších referenčných kriviek znamená, že v blízkej budúcnosti budeme schopní tlačiť celé súčiastky. Dosiahnuť tento cieľ nám umožnila tvrdá práca nášho priemyselného tímu v ESA, divízie Airbus Defense and Space SAS, ktorá tím viedla, a Centra používateľskej podpory a prevádzky CADMOS vo Francúzsku, ktoré na prevádzku tlačiarne (vo vesmíre) dozerá zo Zeme," dodal.



"Sme nesmierne radi, že sme mohli vykonať prvú úspešnú 3D tlač na palube ISS. Lepšiu kvalitu (výtlačku) sme si ani nemohli priať," vyhlásil Sébastien Girault z Airbusu.



Približne 180-kilogramový prístroj na palubu vesmírnej stanice v januári nainštaloval astronaut ESA Andreas Mogensen. Tlačiareň ako zdroj materiálu na tlač (filament) používa drôt z nehrdzavejúcej ocele. Filament zahrieva laser s výkonom miliónkrát vyšším ako laser v bežnom laserovom ukazovadle. Koniec drôtu sa zahrieva, taví a kvapká do zásobníka tlačiarne, odkiaľ vychádza dýzou.



Celý proces tlače ovláda stredisko na Zemi, astronauti ISS pred tlačou iba otvoria ventil s dusíkom a vetrací ventil. Tlačiareň z bezpečnostných dôvodov kompletne uzatvárajú kryty brániace úniku pár a odpadového tepla.



Ďalším krokom je tlač výtlačkov v plnej veľkosti. Tie po návrate na Zem poputujú na analýzu, ktorá ich porovná s výtlačkami vyrobenými v gravitácii Zeme. Dva výtlačky analyzuje Laboratórium materiálov a elektronických súčiastok Centra pre výskum vesmíru a vesmírnu techniku (ESTEC) v Holandsku s cieľom odhaliť účinky dlhodobého pôsobenia mikrogravitácie na tlač kovových materiálov. Ďalšie dva výtlačky poputujú do Európskeho centra astronautov (EAC) a Dánskej technickej univerzity (DTU), uviedol materiálový inžinier Advenit Makaya z direktoriátu technológie, inžinierstva a kvality (TEC) ESA.



ESA si dala za cieľ vytvoriť v budúcnosti vo vesmíre obežnú ekonomiku a recyklovať na obežnej dráhe materiály, aby lepšie využila dostupné zdroje. Staré satelity či vesmírny odpad tak časom môžu poslúžiť na výrobu nových nástrojov alebo stavieb. Takáto 3D tlačiareň môže prakticky eliminovať potrebu vynášať raketami na obežnú dráhu náradie a súčiastky, pretože astronauti si všetko potrebné dokážu vyrobiť sami.