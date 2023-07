VEDCI: Cicavce v období kriedy boli schopné loviť dinosaury

Ottawa 19. júla (TASR) - Cicavce v období kriedy boli schopné loviť dinosaury. Potvrdzuje to fosília z obdobia spred 125 miliónov rokov, ktorú našli na severovýchode Číny. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



Ide o fosíliu štvornohého cicavca pomenovaného Repenomamus robustus, ktorý dosahoval približne veľkosť dnešnej mačky, bojujúceho s dvojnohým dinosaurom Psitakosaurus lujiatunensis, ktorého možno vzrastom prirovnať k asi stredne veľkému psovi. Vedci sa domnievajú, že ich počas boja nečakane pohltilo sopečné bahno a pochovalo ich zaživa.



"Máme tu dobrý dôkaz, že menšie cicavce lovili väčšie dinosaury, na čo by sme bez tejto fosílie neprišli," uviedol paleontológ Jordan Mallon z Kanadského prírodovedného múzea v Ottawe, ktorý pomáhal pri zostavovaní štúdie zverejnenej v časopise Scientific Reports.



Cicavce totiž vedci považovali za príliš malé na to, aby sa živili dinosaurami. Repenomamus dosahoval len tretinu váhy plaza, na ktorého zaútočil.



Skamenelina takmer úplných kostier spomínaných prehistorických tvorov bola objavená ešte v roku 2012 na severovýchode Číny v provincii Liao-ning v tzv. čínskych Pompejach. Ide o oblasť, kde sa v sopečných troskách našlo množstvo skamenelín dinosaurov a iných zvierat. Fosília je v súčasnosti vystavená v múzeu v čínskom meste Wej-chaj.



Prvá skamenelina, ktorá naznačovala, že cicavce jedli dinosaury, sa našla v roku 2005 na spomínanom nálezisku v Číne, pripomína AFP. Išlo o skamenelinu Repenomamusa, ktorý mal v bruchu mláďaťa Psitakosaurusa. Nová fosília je však podľa Mallona prvým dôkazom, že v období kriedy (pred 145-66 miliónmi rokov) sa vyskytovali cicavce schopné zložiť dospelého dinosaura.



To, že cicavec sa nekŕmil na mŕtvole dinosaura dokazuje podľa Mallona spôsob, akým sú tieto prehistorické zvery prepletené. "Dinosaurus spadol na zem a zadnú končatinu cicavca zakliesnil v záhybe svojho kolena," uviedol s tým, že to naznačuje, že išlo o útok. Zo skameneliny však nemožno určiť, či Repenomamus lovil sám alebo vo svorke.



Okrem toho nie sú na dinosaurovi badať nijaké uhryznutia, ktoré cicavce bežne zanechávajú pri objedaní zdochlín.