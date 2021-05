Čína sa ohradila voči tvrdeniam o nekontrolovanom páde svojej rakety

Peking 10. mája (TASR) – Čínska vláda sa v pondelok ohradila voči tvrdeniam o nekontrolovanom páde častí rakety Dlhý pochod 5B, ktoré sa v nedeľu po vstupe do zemskej atmosféry rozpadli nad Indickým oceánom. Vláda odmietla ako nespravodlivé obvinenia, že čínsky vesmírny program nespĺňa rovnaké štandardy ako vesmírny program USA či iných krajín, informuje agentúra AP.



„Čína pozorne sledovala trajektóriu rakety a v predstihu vydávala hlásenia o jej opätovnom vstupe do atmosféry. Okrem toho Čína zverejňovala svoje predpovede o mieste vstupu rakety aj prostredníctvom mechanizmov medzinárodnej spolupráce," uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing.



Raketa Dlhý pochod 5B vyniesla 29. apríla na obežnú dráhu Zeme základný modul novej čínskej vesmírnej stanice Nebeský palác. Po tom, ako sa časť rakety oddelila, mnohí kritizovali Čínu za nezodpovedné konanie, keď podľa nich dovolila jej nekontrolovaný pád na Zem. Bill Nelson z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) vtedy obvinil Čínu z neschopnosti splniť štandardy pri nasmerovaní pádu vesmírnych trosiek.



Chua Čchun-jing upozornila tiež na to, ako americké médiá reagovali na pád trosiek rakety spoločnosti SpaceX, ktoré označili za „padajúce hviezdy, ktoré rozžiarili oblohu". Čína je podľa hovorkyne „ochotná spolupracovať s ostatnými krajinami vrátane USA na posilňovaní spolupráce pri využívaní kozmického priestoru, ale nesúhlasí s dvojakými štandardmi."