Čína úspešne vypustila prvú sondu, ktorá odoberie vzorky z asteroidu

Peking 28. mája (TASR) - Čína v stredu do vesmíru úspešne vypustila svoju prvú robotickú sondu, ktorej úlohou bude získať vzorky z asteroidu a priniesť ich späť na Zem. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Raketa Čchang-čeng-3B (Dlhý pochod) nesúca sondu Tchien-wen-2 odštartovala v stredu večer z vesmírneho strediska Si-čchang v provincii S'-čchuan. Približne 18 minút po štarte bola sonda vyslaná z obežnej dráhy Zeme k asteroidu 2016HO3, ku ktorému by mala doraziť v júli budúceho roka. Príchod na Zem so vzorkami sa očakáva v novembri 2027.



Asteroid objavili astronómovia na Havaji v roku 2016, má priemer približne 40 až 100 metrov a obieha relatívne blízko Zeme. Podľa agentúry Sin-chua je asteroid „živou fosíliou“ zloženou zo starobylého materiálu, ktorá môže pomôcť vedcom pochopiť, ako sa formovala raná slnečná sústava.



Čínska sonda tiež preskúma kométu 311P. Tá obieha medzi Marsom a Jupiterom a pre výskumníkov je lákavá, pretože vykazuje niektoré vlastnosti, ktoré sa bežne spájajú skôr s asteroidmi.



AFP pripomína, že Čína v uplynulých rokoch investovala miliardy dolárov do svojho vesmírneho programu. Vybudovala aj vlastnú vesmírnu stanicu Tchien-kung (Nebeský palác) a vyslala prieskumné vozidlo na Mars a na odvrátenú stranu Mesiaca. Jej cieľom vyslať človeka na Mesiac do roku 2030.