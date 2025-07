Copernicus: Jarné koncentrácie peľu v Európe dosiahli extrémne úrovne

Paríž 3. júla (TASR) — Koncentrácie peľu v ovzduší boli v niektorých častiach Európy počas tohtoročnej jari také vysoké, že aj ľudia, ktorí netrpeli alergiami, mali prejavy sennej nádchy. Vyplýva to z najnovších údajov služby monitorovania atmosféry programu Copernicus (CAMS) zverejnených vo štvrtok. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Služba CAMS zaznamenala sezónny nárast uvoľňovania peľu z tráv a olivovníkov v južnej Európe a „extrémne úrovne“ peľu z brezy v severovýchodných regiónoch.



Najmä vo Fínsku boli v máji namerané extrémne koncentrácie peľu z brezy, ktorý vyvolal alergické reakcie aj u zdravých jedincov.



Vedci predpokladajú, že zmena klímy mení aj produkciu a šírenie peľu a spór. Keďže zima trvá kratšie a jarné počasie je teplejšie, rastliny a stromy kvitnú skôr, čo predlžuje peľovú sezónu.



Alergiami prenášanými vzduchom vrátane ťažkej astmy trpí v Európe približne štvrtina dospelých a 30 - 40 percent detí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakáva, že do roku 2050 bude alergiami trpieť polovica Európanov.



Riaditeľ CAMS Laurence Rouil uviedol, že vysoké koncentrácie peľu na jar nie sú nezvyčajné, no ich tohtoročnú úroveň označil za mimoriadnu.



Citlivosť ľudí na alergény môže zvýšiť aj znečistenie ovzdušia. Alergie spôsobujú aj invázne druhy, ktoré sa šíria do nových regiónov.



Medzi marcom a májom bola kvalita ovzdušia v celej Európe ovplyvnená aj lesnými požiarmi. Emisie z aprílových požiarov vo Veľkej Británii boli druhé najvyššie od roku 2003. Dym z rozsiahlych lesných požiarov vo východnom Rusku dorazil do Číny a Japonska, zatiaľ čo koncom mája sa nad Európu dostal dym z veľkých požiarov v Kanade.