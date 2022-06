V Prahe sa za posledné desaťročie zdvojnásobil počet obetí horúčav

Praha 10. júna (TASR) - Riziko úmrtia súvisiaceho s horúčavami sa v hlavnom meste Českej republiky za uplynulých desať rokov takmer zdvojnásobilo v porovnaní s tromi predchádzajúcimi desaťročiami. Zistili to vedci z Ústavu fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) a Fakulty životného prostredia Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe. Výsledky ich štúdie zverejnil odborný časopis Urban Climate. TASR informáciu prevzala z tlačovej správy AV ČR.



Vedci porovnávali priemerné denné teploty, ktoré boli namerané na meteorologickej stanici Praha-Ruzyně od mája do septembra a ich vplyv na úmrtnosť v Prahe. Početnosť a intenzita vĺn horúčav bola podľa nich v uplynulom desaťročí bezprecedentná.



"Zatiaľ čo priemerná letná teplota v 80. rokoch dosahovala 15,3 stupňa Celzia, v rokoch 2010 až 2019 to bolo 16,5 stupňa a výrazne tiež pribudlo dní s priemernou dennou teplotou vyššou ako 20 stupňov,“ vysvetlil vedec Aleš Urban z AV ČR, ktorý výskumný tím viedol.



Časté vlny horúčav sú podľa vedcov hrozbou pre zdravie a život ľudí. Zdôrazňujú, že ich dôsledky pocítia najmä obyvatelia husto obývaných miest s malým podielom zelene. V novej štúdii zistili, že priemerný počet úmrtí spojených s teplom sa v uplynulom desaťročí zvýšil z 50 na 90 za rok.



Rekordný počet úmrtí spojených s vysokými teplotami zaznamenali v roku 2015. Vtedy v dôsledku tepla zomrelo v Prahe viac ako 250 ľudí.



Podľa Urbana by sa mal v mestách zaviesť systém včasného varovania obyvateľov, aký funguje v krajinách južnej a západnej Európy. Tento systém koordinuje jednotky integrovaného záchranného systému podobne ako pri povodniach.