UŽITOČNÝ HMYZ: Druh múčneho červa z Kene dokáže stráviť plastový odpad

Nairobi 18. novembra (TASR) – Larva chrobáka pochádzajúceho z Kene dokáže stráviť polystyrén. Hmyz by tak mohol pomôcť odbúrať časť plastového odpadu, ktorý sa hromadí na skládkach odpadu i v prírode. TASR informuje na základe správ vedeckých žurnálov Scientific Reports, PLOS One a servera Live Science.



Vedci z Medzinárodného centra fyziológie a ekológie hmyzu (ICIPE) v kenskej metropole Nairobi objavili nečakaného spojenca v boji proti plastovému odpadu. Je ním larva chrobáka z rodu Alphitobius, ktorý patrí do čeľade Tenebrionidae (Múčiarovité). Larvy dokážu skonzumovať až 50 percent podaného polystyrénu a toto množstvo možno ešte zvýšiť zmiešaním plastu s otrubami a obilnými plevami. Bezprostredne nie je jasné, či ide o larvy už známeho druhu hmyzu alebo o nový druh, uvádza štúdia zverejnená 12. septembra vedeckým žurnálom Scientific Reports.



Kľúčovú úlohu pri rozklade polystyrénu zohrávajú baktérie rodov Kluyvera, Lactococcus a Klebsiella. Produkujú enzýmy schopné rozložiť zložité polymérové väzby tohto plastu na jednoduchšie zlúčeniny, ktoré potom ďalej rozkladajú tráviace šťavy v žalúdku múčnych červov.



Schopnosť rozkladať plasty zaznamenali vedci aj u niektorých druhov drevokazných húb. Štúdia publikovaná v júli 2023 vo vedeckom žurnále PLOS ONE odhalila, že drevokazné huby spôsobujúce bielu pleseň dokážu rozložiť polyetylén s nízkou hustotou (LDPE).



Schopnosť rozkladať plasty bola dosiaľ zistená u najmenej 430 druhov húb a baktérií, uvádzajú výskumníci z Kráľovských botanických záhrad v londýnskom Kew.



Iba desatina z približne 400 miliónov ton plastového odpadu vyprodukovanému ročne vo svete sa zrecykluje a zvyšok končí na skládkach či v oceáne. Úspešná identifikácia a replikácia enzýmov na rozklad plastov by mohla výrazne ukrojiť z množstva vyprodukovaného plastového odpadu, píše Live Science.



Autori štúdie plánujú múčne červy skúmať ďalej v snahe odhaliť konkrétne kmene baktérií a enzýmy rozkladajúce polystyrén.



Výsledky štúdie tiež môžu pomôcť naštartovať proces, ktorý umožní premieňať plastový odpad na vysoko hodnotnú hmyziu bielkovinu využiteľnú ako krmivo v živočíšnej výrobe.



Čeľaď Tenebrionidae združuje viac než 20.000 druhov chrobákov malej až strednej veľkosti. Larvy niektorých druhov sa súhrnne nazývajú múčne červy a používajú sa ako krmivo pre vtáky, plazy alebo pavúky. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/58 z 5. januára 2023 schválilo larvy druhu Alphitobius diaperinus (potemník stajňový), ktorý do tejto čeľade patrí, ako novú potravinu na území EÚ.



"Nová potravina je akákoľvek potravina, ktorá nebola v EÚ pred 15. 5. 1997 vo významnej miere používaná na ľudskú spotrebu," vysvetľuje webová stránka Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.