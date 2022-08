Dugong morský v čínskych vodách prakticky vyhynul

Peking 25. augusta (TASR) - Morský cicavec dugong morský (Dugong dugon), ktorý inšpiroval vznik mnohých mýtov a legiend o morských pannách a sirénach, v Číne prakticky vyhynul. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise Royal Society Open Science. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry DPA.



Len traja rybári, ktorých vedci za uplynulých päť rokov spovedali, uviedli, že dugonga videli. V regióne za posledných 23 rokov neboli vykonané nijaké overené pozorovania, pričom neexistujú ani overené záznamy o pozorovaní tohto živočícha od roku 2008.



"Na základe týchto zistení sme boli nútení dôjsť k záveru, že populácia dugongov prešla v uplynulých desaťročiach rýchlym populačným kolapsom a v Číne prakticky vyhynula," uvádzajú vedci v štúdii.



Dungong bol najčastejšie pozorovaný okolo roku 1960 a počet jeho pozorovaní začal rapídne klesať od roku 1975. Od roku 1988 klasifikovala Čína tohto morského cicavca ako chráneného živočícha prvého stupňa.



"Naša štúdia predkladá silný dôkaz regionálnej straty ďalšieho sympatického druhu morského cicavca v Číne. Bohužiaľ, aj tentoraz spôsobenej neudržateľnou ľudskou aktivitou," cituje profesora Samuela Turveyho z londýnskeho Ústavu zoológie (IoZ) denník The Guardian.



Vyhynutie dugonga v čínskych vodách podľa vedcov spôsobilo znehodnotenie ich životného prostredia, ich dlhodobé lovenie človekom, rybárstvo, ale aj nárazy lodí.



Autori štúdie uvádzajú, že by "privítali akýkoľvek možný dôkaz“, že dugongovia sa stále v Číne vyskytujú. Avšak počas ich štúdie sa im nepodarilo objaviť ani jediný dôkaz, že by toto zviera stále žilo na miestach, kde sa v čínskych vodách vyskytovalo.



Štúdia je podľa autorov "alarmujúcim mementom, že k vyhynutiu môže prísť ešte predtým, než sa stihnú vyvinúť účinné ochranárske postupy," uviedol Turvey.



Mimo čínskych vôd žijú dugongovia v tropických a subtropických pobrežných vodách siahajúcich od súostrovia Vanuatu po juhozápadné ostrovy Japonska. Celosvetovo sú tieto živočíchy klasifikované podľa stupnice Medzinárodného zväzu ochrany prírody (IUCN) ako zraniteľné.