Európska vesmírna agentúra testuje dvojmesačné ležanie v posteli

Toulouse 24. mája (TASR) - Európska vesmírna agentúra (ESA) v rámci novej štúdie ponúkla 12 dobrovoľníkom možnosť dva mesiace ležať v posteli a získať za to 18.000 eur. TASR o tom informuje podľa správy ESA.



Ide o súčasť štúdie BRACE (Odpočinok na lôžku s umelou gravitáciou a cyklistickým cvičením). Trvá od apríla do júla 2023 a jej pokračovanie bude od januára do apríla 2024. Dobrovoľníci sú neustále vo vodorovnej polohe, niekoľko hodín trénujú na cyklotrenažéri a podrobujú sa lekárskym vyšetreniam. ESA na ich základe vytvorí postupy proti negatívnym zmenám ľudského tela v bezváhovom stave.



Účastníci ležia v posteliach naklonených o šesť stupňov s nohami nahor. Jedlo, hygienu a aj toaletu robia iba v tejto polohe a vždy aspoň jedno rameno musia mať v kontakte s matracom. Cieľom je zistiť reakcie ľudského tela na situáciu, keď krv nadmerne prúdi do hlavy a svaly atrofujú v dôsledku nedostatočného používania.



"Vesmírne misie ovplyvňujú celé telo od očí až po srdce a svaly a kosti začínajú chradnúť. Štúdia testuje opatrenia proti niektorým negatívnym aspektom života vo vesmíre," vysvetlila ESA.



Niektoré postele sú spolu s horizontálnym cyklotrenažérom súčasťou centrifúgy, ktorej otáčanie vháňa krv do nôh ako pri dvojnásobnej gravitácii.



"Povzbudzujeme dobrovoľníkov, aby dosiahli na cyklotrenažéri maximálne úsilie a potom porovnáme ich výsledky s tými, ktorí nebicyklujú,“ povedala Rebecca Billettová, vedúca výskumu v Inštitúte pre vesmírnu medicínu a fyziológiu v Toulouse vo Francúzsku.



Spinning je základnou súčasťou každodenného cvičenia astronautov na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), a preto sa použil aj pre tento výskum. Jej posádka trávi na cyklotrenažéri dve hodiny denne.



Výskum môže pomôcť nielen astronautom. "Výsledky môžu byť užitočné aj na Zemi pri navrhovaní liečby pre starších ľudí a pre pacientov s ochoreniami svalov a kostí vrátane osteoporózy. Dúfame, že pochopíme pridanú hodnotu umelej gravitácie pre fitnes cvičenie, ktorému sa astronauti venujú na ISS," povedala vedúca ESA pre biologické vedy Angelique Van Ombergenová.