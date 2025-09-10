< sekcia Zahraničie
Ikonická socha leva v Benátkach pochádza z Číny z čias dynastie Tchang
Pôvodná socha bola vyrobená v Číne ako strážca hrobky pred viac ako 1000 rokmi a do Talianska ju v 13. storočí pravdepodobne doviezol po Hodvábnej ceste otec a strýko Marca Pola, uvádzajú vedci.
Autor TASR
Benátky 10. septembra (TASR) - Bronzová socha okrídleného leva, ktorá je symbolom Benátok a už stáročia zdobí tamojšie Námestie sv. Marka, pochádza z Číny. Uvádza to nová vedecká štúdia publikovaná v časopise Antiquity, informuje TASR podľa webu LiveScience.
Pôvodná socha bola vyrobená v Číne ako strážca hrobky pred viac ako 1000 rokmi a do Talianska ju v 13. storočí pravdepodobne doviezol po Hodvábnej ceste otec a strýko Marca Pola, uvádzajú vedci.
„Benátky sú mestom plným záhad, ale jedna z nich bola vyriešená: ,Lev‘ svätého Marka je Číňan a kráčal po Hodvábnej ceste,“ uviedol vo vyhlásení spoluautor štúdie Massimo Vidale, archeológ na Univerzite v Padove.
Okrídlený lev sa oficiálnym symbolom Benátok stal začiatkom 60. rokov 13. storočia, ale jeho presný pôvod bol doteraz nejasný.
V štúdii publikovanej v časopise Antiquity vedci identifikovali zdroj jeho bronzu. Odobrali sériu deviatich vzoriek z rôznych častí leva a pomocou hmotnostnej spektrometrie identifikovali izotopy olova v kove. Zliatiny medi a cínu obsahujú aj malé množstvo olova a podľa variácie jeho atómov dokážu vedci identifikovať geologický zdroj kovu.
Porovnaním pomerov izotopov olova z benátskeho leva s celosvetovými referenčnými databázami výskumníci zúžili pôvod bronzu na dolný tok rieky Jang-c'-ťiang. V tejto oblasti východnej Číny boli rozsiahle ložiská niekoľkých dôležitých rúd vrátane železa, medi, zinku a zlata. Predchádzajúca štúdia jedného z artefaktov z obdobia dynastie Šang (1600 až 1050 pred n. l.) ukázala, že obsahuje rovnaký izotop olova ako benátsky lev.
Podľa vedcov by čínsky pôvod mohol vysvetliť aj niektoré zvláštnosti benátskeho leva, ktorý sa nepodobá na sochy iných stredovekých levov v Európe. Dlhé uši, tvar hlavy a hrivy pripomína skôr „strážcu hrobiek“ v Číne z obdobia dynastie Tchang (618 až 907 n. l.), ako sochy levov vo vtedajšej Európe. Podľa odborníkov ide o tzv. zhnmshu (čen-mu-šou) - mýtického ochrancu hrobiek mocných.
Tieto bytosti mali leviu hlavu a hrivu, špicaté uši, rohy a zdvihnuté krídla. Benátsky lev má niekoľko z týchto prvkov a kovové „jazvy“, kde mohli byť jeden alebo dva rohy, ktoré boli odstránené.
V 13. storočí, keď Benátska republika ovládala moreplavbu na východe Stredozemného mora, bol jej symbolom okrídlený lev odpočívajúci na vode s evanjeliom sv. Marka pod labami. Symbolika nadvlády na mori sa objavila aj na vlajke Benátskej republiky.
Vedci naznačili, že jedným z možných vysvetlení pôvodu leva sú benátski obchodníci Niccolo a Maffeo Polo, otec a strýko Marca Pola. V 13. storočí prešli po Hodvábnej ceste a zakladali na nej obchodné stanice. Dorazili až do dnešného Pekingu a strávili štyri roky na dvore Kublajchána. Vedci predpokladajú, že tam možno našli sochu „strážcu hrobky“, ktorá zodpovedala ich predstave o benátskom levovi. Podľa vedcov mohli sochu prepraviť späť do Benátok po častiach a tam ju miestny kováč spracoval do symbolu, ktorý sa teraz spája so sv. Markom.
„Samozrejme, toto je len jeden možný scenár založený na prieniku historických a archeometalurgických údajov,“ napísali výskumníci. „Slovo sa teraz vracia k historikom,“ dodali.
