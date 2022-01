V Japonsku transplantovali kmeňové bunky človeku s poranenou miechou

Tokio 14. januára (TASR) - Vedci na univerzite v japonskom Tokiu v piatok oznámili, že pacientovi s poranenou miechou úspešne transplantovali kmeňové bunky. Ide o prvú klinickú skúšku tohto typu, píše agentúra AFP.



Vážne poranenie miechy môže spôsobiť paralýzu (ochrnutie) pacienta. Účinná liečba ochrnutia v súčasnosti nie je k dispozícii.



Chirurgovia na Univerzite Keió v Tokiu chcú skúmať, či sa indukované pluripotentné kmeňové bunky (iPSC) dajú použiť pri liečbe zranení tohto typu.



Bunky iPSC sa vytvárajú z už špecializovaných buniek v tele, ktoré sa uvedú do počiatočných štádií svojho vývoja. Následne sa dajú usmerniť s cieľom vytvoriť akýkoľvek typ buniek potrebných na terapeutické účely, vysvetľuje na svojej webovej stránke Kalifornská univerzita v Los Angeles (UCLA). Vedci v Tokiu pracujú s iPSC z miechového kanála.



Pacientovi ešte minulý mesiac do miechy implantovali viac ako dva milióny týchto kmeňových buniek.



"Je to určite veľký krok vpred," povedal profesor Masaja Nakamura z Univerzity Keió, ktorý je na čele skupiny výskumníkov. Dodal však, že ešte je potrebné vykonať veľa práce predtým, než sa tento typ liečby bude môcť využívať v praxi.



Cieľom prvej fázy štúdie je podľa vedcov potvrdiť bezpečnosť tejto transplantačnej metódy. Stav pacienta bude po dobu troch mesiacov sledovať nezávislá komisia, ktorá rozhodne, či je v tejto terapii možné pokračovať aj u ďalších osôb.



Bližšie údaje o pacientovi neboli zverejnené. Vedci sa však zameriavajú na osoby, ktoré zranenie utrpeli 14–28 dní pred operáciou.



Počet buniek, ktoré transplantovali, bol určený na základe experimentov na zvieratách. Vedci upozornili, že hlavným cieľom je posúdiť bezpečnosť aplikácie takýchto buniek.