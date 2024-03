Japonsko sa opäť pokúsi oživiť na Mesiaci pristávací modul SLIM

Tokio 26. marca (TASR) - Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA) v utorok oznámila, že sa na Mesiaci opäť pokúsi aktivovať svoj pristávací modul SLIM už po druhej mrazivej dvojtýždňovej lunárnej noci. TASR o tom píše na základe informácií agentúry AFP.



Agentúra JAXA vyjadrila nádej, že slnečné svetlo by mohlo byť v utorok večer už dosť silné na sprevádzkovanie solárnych článkov SLIM. JAXA však zároveň dodala, že nie je isté, či bude modul reagovať, keďže sa už druhýkrát po pristátí ocitol v extrémne nízkych teplotách, na ktoré nebol konštruovaný.



Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) je vedecký modul bez ľudskej posádky, ktorý pristál na Mesiaci ešte v januári. Nevhodný uhol dosadnutia na povrch vtedy spôsobil, že jeho solárne články nedokázali vygenerovať dostatok elektrickej energie.



Po zmene uhla Slnka sa však prekvapivo podarilo obnoviť prevádzku modulu a ten následne uskutočnil prvé vedecké pozorovania pomocou svojej viacpásmovej spektroskopickej kamery. Potom sa opäť ocitol v období lunárnej noci a v spánkovom režime.



Cieľom misie je okrem iného prispieť k prieskumu plášťa Mesiaca pod povrchom. V jeho polárnych oblastiach sa okrem iného predpokladá výskyt veľkého množstva vody v tuhom skupenstve.



Viaceré vesmírne agentúry vrátane amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) zvažujú možnosť získavania tejto vody. Následne by sa mohla využiť na plánovanej trvalej mesačnej základni ako pitná aj úžitková. Zároveň by však poslúžila ako surovina na výrobu kyslíka a vodíka, na dýchanie aj ako palivo do raketových motorov.