Vedci: Malé dátové centrum dokáže vykurovať veľký verejný bazén

Londýn 20. marca (TASR) - Dátové centrum veľké ako automatická práčka dokáže vyprodukovať toľko tepla, aby vodu v bazéne centra voľného času v anglickom meste Exmouth zohrialo na 30 stupňov Celzia počas polovice otváracieho času pre verejnosť. TASR o tom informuje podľa správy BBC.



Centrum voľného času v prístavnom meste Exmouth financuje miestna radnica a tento rok očakávalo nárast nákladov za energiu asi o 100.000 libier. Vďaka netradičnému doplnkovému zdroju tepla z dátového centra start-upovej spoločnosti Deep Green to bude omnoho menej.



"Partnerstvo nám skutočne pomohlo znížiť astronomicky rastúce náklady za posledných 12 mesiacov... Sledovať tento spôsob, akým môžeme ako organizácia ušetriť peniaze, bolo úžasné," povedal prevádzkar centra Sean Day.



Klienti start-upu Deep Green používajú jeho dátové centrum na vývoj umelej inteligencie a strojové učenie. Teplo je v tomto prípade odpadový produkt, takže za jeho využívanie na ohrev vody v bazéne voľnočasové centrum nič neplatí. Zakladateľ spoločnosti Mark Bjornsgaard povedal, že do podobného programu využívania tepla z ich dátových centier sa prihlásilo sedem ďalších anglických bazénov.



Vývoj tohto konceptu trval firme Deep Green päť rokov. Princíp je jednoduchý – teplo z dátového centra sa prostredníctvom oleja odovzdáva do výmenníka tepla, kde sa zohrieva voda v bazéne.



"Dátové centrá majú obrovský problém s teplom," povedal Bjornsgaard. "Veľa peňazí na prevádzku dátového centra sa spotrebuje na chladenie. A tak sme vytvorili malé dátové centrum tam, kde je teplo užitočné a potrebné."



Vidieť bazény "zahŕňajúce inovatívne riešenia" je veľmi dobré, povedala výkonná riaditeľka plaveckej asociácie Swim England Jane Nickersonová.



Podľa údajov BBC News sa vo Veľkej Británii od roku 2019 do leta 2022 zatvorilo 65 bazénov, predovšetkým pre rastúce náklady na energiu. Využitie dátových centier môže tento negatívny trend spomaliť.