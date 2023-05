Marker imunitného systému v krvi môže vysvetliť symptómy boreliózy

Washington 23. mája (TASR) - Časť ľudí, ktorí ochoreli na lymskú boreliózu, dlhodobo trpí symptómami tohto ochorenia. Nový výskum naznačuje, že za to je zodpovedný marker imunitného systému v krvi, informuje TASR podľa webu televízie NBC.



Ľudia s chronickými prejavmi lymskej boreliózy (PTLDS) aj po užívaní antibiotík majú vyššie hodnoty interferónu-alfa, markeru imunitného systému v krvi. Ide o jeden z kľúčových signálnych proteínov, ktorým telo "prikáže" imunitným bunkám bojovať proti baktériám alebo vírusom. Ak sú jeho hladiny v krvi privysoké, imunitný systém pôsobí neprimerane silno. Spôsobuje to bolesť, opuchy a únavu. To všetko sú tiež príznaky lymskej boreliózy.



Imunitná odpoveď u týchto pacientov môže spôsobovať chronický zápal aj keď infekcia zmizne. "Myslíme si, že je to možný faktor pretrvávajúcich symptómov," povedal autor vedeckej štúdie z oddelenia výskumu molekulárnej biológie a mikrobiológie na Tufts University v americkom Massachusets Klemen Strle.



Štúdia zahŕňala 79 ľudí s diagnostikovanou lymskou boreliózou. Prejavila sa u nich súvislosť medzi vyššími hladinami interferónu-alfa a PTLDS, hoci príčiny nie sú celkom jasné. Strle vyslovil hypotézu, že to môže súvisieť s genetikou. Na potvrdenie je potrebné rozsiahlejšie klinické pozorovanie.



Lymskou boreliózou kliešte ročne nakazia asi 500.000 ľudí. U väčšiny má len mierne príznaky a dá sa liečiť antibiotikami. Asi 10 percent nakazených však aj po liečbe pociťuje únavu a mozgovú hmlu spolu s bolesťou svalov a kĺbov.



Časť vedcov to doteraz pripisovala špecifickému kmeňu baktérie Borrelia burgdorferi. Nový výskum naznačuje, že môže ísť o imunitnú reakciu tela na baktériu a nie o samotnú nákazu.



"Niet pochýb o tom, že lymská borelióza a iné infekčné agensy prenášané kliešťami sa vyskytujú čoraz častejšie," povedal Strle.



Pre ľudí s pretrvávajúcimi symptómami lymskej boreliózy (PTLDS) je akékoľvek biologické vysvetlenie stavu pokrokom. Aj lekári by radi privítali čo najpresnejšie testy, ktoré dokážu zachytiť infekciu v najskorších štádiách.