Vedci: Marketingové stratégie firiem prispievajú k výskytu rakoviny

Ženeva 29. marca (TASR) - Takmer polovica úmrtí na onkologické ochorenia je spôsobená faktormi priamo súvisiacimi s marketingovými stratégiami odvetví, ktoré predávajú výrobky škodlivé pre zdravie. Vyplýva to zo správy Medzinárodnej únie na boj proti rakovine (UICC), ktorá bola v stredu zverejnená v časopise The Lancet, informuje TASR.



Sladené nápoje a vysokospracované potraviny sú známe tým, že spôsobujú obezitu, zatiaľ čo alkoholické nápoje a tabakové výrobky môžu vyvolať závislosť. Tieto produkty sú častokrát propagované firmami, pre ktoré sú dôležitejšie zisky než dopad na zdravie ľudstva, píše The Lancet.



"Milióny úmrtí na rakovinu sú spôsobené nezdravými výrobkami firiem, ktoré sa miešajú do politiky a zneužívajú vedu, aby si zabezpečili výhodné podnikateľské prostredie," uviedol riaditeľ UICC Cary Adams.



UICC v najnovšej správe vydala sériu politických odporúčaní, ktoré sa ukázali ako účinné v súvislosti s obmedzením dostupnosti a požívania zdraviu škodlivých výrobkov. Odporúča najmä zvýšiť dane, upraviť reklamné a predajné podmienky, umiestňovať na obaly produktov viac varovaní pred zdravotnými rizikami a zvyšovať povedomie verejnosti o účinkoch alkoholu či tabakových výrobkov.



"Napríklad Austrália bola jednou z prvých krajín, ktorá zakázala reklamu tabakových výrobkov a zaviedla jednofarebné balenia cigariet bez vzorov. Tieto kroky viedli k zníženej akceptácii fajčenia, lepšiemu porozumeniu zdravotných rizík a mnohí dospelí tiež s fajčením prestali úplne," opisuje účinnosť odporúčaných opatrení UICC.



Štúdia v Lancete tiež upozorňuje, že "agresívne marketingové kampane" nezdravých výrobkov zvyšujú rozdiely v počte a závažnosti onkologických ochorení medzi jednotlivými krajinami, ale aj na vnútroštátnej úrovni. Krajiny so zraniteľnejším obyvateľstvom sú náchylnejšie na zvýšený výskyt rakoviny a menšiu mieru prežitia.