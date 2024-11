Vedci: Na odvrátenej strane Mesiaca v minulosti vybuchovali sopky

Peking 21. novembra (TASR) – Odvrátená strana Mesiaca bola podľa čínskych a amerických vedcov pred miliardami rokov vulkanicky aktívna. Vyplynulo to z analýzy vzoriek získaných čínskou sondou Čchang-e-6. TASR informuje na základe správy žurnálu Science a televízie BBC.



Vulkanická aktivita na privrátenej strane Mesiaca viditeľnej zo Zeme bola vedcom už známa, odvrátená strana Mesiaca je však geologicky veľmi odlišná a zostáva do veľkej miery nepreskúmaná.



Medzinárodný tím vedcov vedený výskumníkmi z Čínskej akadémie vied skúmal vek vulkanických hornín z Mesiaca. Postupoval metódou rádiometrického datovania, ktorá meria známe polčasy rozpadov rádioaktívnych izotopov prvkov. Vedci skúmali čadič s nízkym obsahom titánu.



Čadič alebo bazalt je hornina sopečného pôvodu tmavosivej až čiernej farby. Jeho zloženie záleží od zloženia lávy, z ktorej vznikol.



"Je to neuveriteľne zaujímavá štúdia. Ide o prvú geochronologickú štúdiu vzoriek privezených sondou Čchang-e-6. Bude mať obrovský význam pre vedeckú komunitu skúmajúcu Mesiac a planéty," uviedol profesor Čchiou-li Li z Inštitútu Geológie a geofyziky Čínskej akadémie vied v Pekingu.



Analýza odhalila "prekvapivo nedávnu" erupciu, ktorá sa objavila pred 2,83 miliardy rokov. Na privrátenej strane Mesiaca sa dosiaľ nič podobné nenašlo.



Mesiac je k Zemi neustále otočený jednou stranou – jeden obeh okolo Zeme ("rok") mu totiž trvá rovnako ako jedna rotácia okolo vlastnej osi ("deň").



Časť odvrátenej strany, približne 18 percent, možno príležitostne vplyvom oscilácie a librácie pozorovať aj zo Zeme, prvý pohľad na zvyšných 82 percent však priniesli až fotografie nasnímané v roku 1959 sovietskou sondou Luna 3. Boli nekvalitné a zrnité, no široká verejnosť vďaka nim po prvý raz uvidela odvrátenú stranu Mesiaca. Ďalšie zábery vo vyššej kvalite priniesli ďalšie misie, napríklad americké misie Apollo.



Prvé vzorky hornín z odvrátenej strany Mesiaca priniesla až tento rok čínska misia Čchang-e-6.