Vedci skúmali vplyv pornografie na mladých: Toto zistili

Brisbane 21. marca (TASR) – Stratégie verejného zdravotníctva zamerané na mladých ľudí musia pre silnejší vplyv pornografie riešiť aj násilie na ženách a rizikové sexuálne praktiky. Vyplýva to zo štúdie Právnickej fakulty Queenslandskej technologickej univerzity (QUT). TASR informuje na základe správy servera Phys.org.



Výskumníci svoje výsledky zverejnili v štúdii vo vedeckom časopise Australian and New Zealand Journal of Public Health. Prieskum na vzorke 1985 obyvateľov Austrálie vo veku 15 až 20 rokov skúmal ich vystavenie pornografii a jej konzumáciu. Uskutočnila ho nadácia na prevenciu násilia páchaného na ženách Our Watch.



Podľa výsledkov pribúdajú dôkazy, že vystavovanie mladých ľudí pornografii ovplyvňuje verejné zdravie, zistili profesor Michael Flood a doktorandky Maree Crabbeová a Kelsey Adamsová.



"Pornografia zohráva u mladých ľudí úlohu najmä vo formovaní chápania, očakávaní a zážitkov v oblasti sexuality," uvádza Crabbeová. Podľa prieskumu pornografiu videlo 86 percent mužov a 69 žien.



"Výskum preukázal, že pornografia sa spája so širokým spektrom škodlivých prístupov a správania vrátane rizikového správania, väčšej sexuálnej objektifikácie žien, agresivity, sexuálneho vydierania a mýtu prijímania znásilnenia," dodáva doktorandka.



Hlavným dôvodom prvého vyhľadania pornografie bola zvedavosť, po nej nasledovala sexuálna stimulácia, odporučenie priateľov a túžba zistiť viac o sexe.



"U ľudí, ktorí boli vystavení pornografii, bol priemerný vek prvého vystavenia 13,2 roku u mužov a 14,1 roku u žien," uviedla Crabbeová.



"Konzumácia pornografie sa spája nielen s páchaním násilia, ale aj s viktimizáciou. V rámci prevencie násilia je potrebné vyvíjať aktivity na zníženie potenciálneho negatívneho vplyvu pornografie," vyhlásil profesor Flood.



"Pri znižovaní miery vystavenia neplnoletých osôb pornografii by sme mali zvážiť použitie regulácie a technologických prostriedkov," dodal Flood.



Podľa výsledkov výskumu mladí ľudia potrebujú viac podpory, vyhlásila Patty Kinnerslyová, riaditeľka nadácie Our Watch. "Mladí ľudia potrebujú podporu nielen pri uvažovaní o zobrazení vzťahov a úloh pohlaví v porne, ale aj pri potenciálnych vplyvoch na ich vlastné životy," vyhlásila.