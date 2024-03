Vedci varujú: Novozélandské ľadovce sa topia čoraz rýchlejšie

Wellington 25. marca (TASR) - Novozélandské ľadovce sa topia čoraz rýchlejšie, varoval v pondelok vedec z novozélandského Národného inštitútu pre výskum vody a atmosféry (NIWA), ktorý nedávno dokončil svoj výročný letecký prieskum "snežnej čiary" v novozélandských Južných Alpách mapujúci úbytok ľadovcov v tejto krajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Snežná čiara sa posúva čoraz vyššie, pričom v posledných rokoch vidíme, že tento úbytok (snehu) sa zrýchľuje, takže zaznamenávame pokračujúci trend úbytku ľadovcov," uviedol hlavný vedec NIWA Andrew Lorrey. Dodal, že mnohé kedysi veľké ľadovce sa dnes zdajú byť "rozbité a roztrieštené".



Vedci na Novom Zélande mapujú stav ľadovcov už takmer 50 rokov. Desiatky takzvaných indexových ľadovcov, ktoré monitorujú letecky, pritom používajú ako barometer pre tisíce ďalších v ťažšie prístupných častiach novozélandského Južného ostrova.



"Lietali sme k najjužnejšie položeným ľadovcom, k tým, ktoré sme nevideli od roku 2018," povedal Lorrey na margo tohtoročného výskumu. "Jeden z nich má teraz len dve tretiny z výšky, ktorú mal pri našej poslednej návšteve," dodal.



NIWA taktiež poukazuje na skutočnosť, že Nový Zéland zažil za posledné desaťročie sedem najteplejších rokov v histórii takýchto meraní. Aj keby sa trend extrémneho otepľovania nejako podarilo zvrátiť, Lorrey poukazuje na skutočnosť, že mnohé ľadovce sa už zachrániť nepodarí. "Aj keby sme mali niekoľko chladnejších období, nestačilo by to na to nápravu už vzniknutých škôd," povedal s tým, že podobná situácia je na celom svete.



Novozélandské ľadovce sú výnimočné tým, že mnohé z nich sú prístupné pre turistov, pričom ľadovce Franz Josef ši Fox patria medzi vôbec najvyhľadávanejšie miesta v tejto krajine.



"Majú obrovskú hodnotu, no obávam sa, že naše deti si ich už neužijú," povedal Lorrey. Dodal, že na záchranu ľadovcov je potrebné "riešiť problém zvyšovania emisií skleníkových plynov."