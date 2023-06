ŠTÚDIA: Otepľovanie planéty spôsobuje aj častejšie turbulencie

Londýn 13. júna (TASR) - V dôsledku otepľovania planéty sa v ovzduší častejšie vyskytujú turbulencie, na ktoré musia reagovať letci. Vyplýva to zo štúdie vedcov z britskej Univerzity v Readingu publikovanej v časopise Geophysical Research Letters. TASR o tom informuje podľa správy televízie BBC.



Vedci sa v štúdii venovali tzv. turbulenciám čistého neba, ktoré sú ťažšie predvídateľné a pre pilotov je tak ťažšie sa im vyhnúť.



Vedecký tím zistil, že silné turbulencie vzrástli medzi rokmi 1979 až 2020 na veľmi frekventovanej severoatlantickej trase o 55 percent. Vedci to pripísali zmenám rýchlosti vetra vo veľkých nadmorských výškach spôsobeným teplejším vzduchom z uhlíkových emisií.



"Po tom, čo desať rokov výskumu ukazuje, že klimatické zmeny zvýšia v budúcnosti výskyt turbulencii čistého neba, máme teraz dôkaz, že toto zvyšovanie sa už začalo," uviedol spoluautor štúdie profesor Paul Williams, ktorý skúma atmosféru.



Ak sa chce ľudstvo vyhnúť v nasledujúcich dekádach letom so silným "trasením", je podľa Williamsa potrebné začať investovať do zlepšenia systémov na predpovedanie a detekciu turbulencii.



Najväčší nárast výskytu turbulencii zaznamenali na letových trasách v Spojených štátoch a severnom Atlantiku. Častejšie sú však aj v Európe, na Blízkom východe a v oblasti južného Atlantiku.



Williams uviedol, že nárast je spôsobený väčším strihom vetra - rozdielmi v rýchlosti vetra - v atmosférickom prúdení smerujúcom zo západu na východ. Z veľkej časti ho vytvára rozdielna teplota medzi rovníkom a pólmi.



Satelity pritom turbulencie "nevidia", no dokážu rozpoznať štruktúru a tvar dýzového prúdenia, čo ho umožňuje analyzovať. Radary zase dokážu predpovedať turbulencie z búrok, no turbulencie čistého neba sú takmer úplne neviditeľné a je ťažké ich zachytiť.



Lety s turbulenciami sú nielen nepohodlné, no môžu sa počas nich zraniť ľudia v lietadla. Turbulencie čistého neba môžu prísť neočakávane v čase, keď pasažieri nie sú pripútaní. Podľa Williamsa je preto rozumné byť po celý let pripútaný tak, ako to robia aj piloti.



Turbulencie majú však aj finančné dôsledky. Letecký priemysel len v USA má pre ne stratu medzi 150 a 400 miliónmi dolárov. Vplyv to má aj na životné prostredie, keďže počas vyhýbania sa turbulenciám sa spaľuje palivo navyše.