Štúdia: Ploty s včelami efektívne chránia políčka v Keni pred slonmi

Nairobi/Oxford 21. novembra (TASR) – Prítomnosť živých včiel v úľoch zavesených v oplotení políčok v Keni dokáže vo viac než 86 percentách prípadov odradiť slony od drancovania úrody zo zeleninových záhonov, uvádza nová štúdia. TASR informuje na základe článkov žurnálu Conservation Science and Practice a portálu Phys.org.



Populácia Kene rapídne stúpa, v rokoch 2000 - 2020 narástla o 59,4 percenta. Nárast počtu obyvateľov spôsobil rozšírenie území obývaných ľuďmi na úkor životného prostredia slonov. Udržanie slonov v bezpečnej vzdialenosti od políčok zaisťujúcich obživu ľuďom, ktorí ich obrábajú, je preto ešte dôležitejšie ako v minulosti.



Vedci v rámci štúdie skúmali prírodné riešenia ochrany nielen živobytia ľudí, ale aj divých zvierat a spôsoby umožňujúce spolužitie ľudí a slonov. Podieľali sa na nej štyri organizácie – výskumná dobročinná organizácia Save the Elephants (Zachráňte slony – STE), Inštitút na výskum a výcvik divých zvierat (WRTI), Kenská služba pre ochranu prírody (KSW) a Oxfordská univerzita. Výsledky 29. októbra zverejnil žurnál Conservation Science and Practice.



Oplotenie so zavesenými úľmi v roku 2007 spoločne nasadili STE, KWS a Oxfordská univerzita. Hrubokožce sa včelám vyhýbajú, pretože hmyz im zvykne útočiť na citlivé miesta ako oči, ústa či chobot. Dosiaľ bolo na 97 miestach v Afrike a Ázii rozmiestnených viac ako 14.000 úľov.



Výskumníci deväť rokov sledovali 26 políčok chránených celkovo 365 úľmi v dvoch dedinách neďaleko Národného parku Tsavo East. Analyzovali takmer 4000 prípadov priblíženia sa slonov.



Slony sa počas najúrodnejšej časti roka, teda od novembra do januára, počas šiestich rokov (2014 až 2020) priblížili k sledovaným políčkam 3027-krát. Včely v oplotení ich každý rok od vydrancovania úrody úspešne odradili priemerne v 86,3 percenta prípadov.



Po započítaní všetkých ročných období a celej dĺžky štúdie odradilo takéto oplotenie slony od útoku priemerne v 76 percentách prípadov.



Ochrana fariem včelami však má aj svoje nevýhody – na včelstvá nepriaznivo vplýva napríklad počasie. Počas sucha v roku 2017 ich ubudlo až 75 percent, čo spôsobilo pokles produkcie medu nielen v danom roku, ale aj počas troch nasledujúcich rokov. Sledované úle napriek tomu dokázali vyprodukovať tonu medu.



"Keňa rieši čoraz náročnejšie výzvy spôsobené stretmi ľudí a slonov. Riešenia ako oplotenie s včelstvami dávajú obciam možnosť vziať ochranu políčok do vlastných rúk. Ak chceme zlepšiť súžitie zvierat a ľudí v obciach, potrebujeme ďalší výskum a podporu prírodných riešení," zdôrazňuje riaditeľ WRTI Dr. Patrick Omondi.