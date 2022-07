WHO:Počet prípadov prenosu chorôb zo zvierat na ľudí v Afrike vzrástol

Londýn 14. júla (TASR) - Počet prípadov prenosu chorôb zo zvierat na ľudí v Afrike za uplynulých desať rokov narástol o 63 percent. Vo štvrtok to uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej ide o znamenie, že v budúcnosti môže na Zemi vzrásť počet ochorení prenášaných zvieratami, ako sú opičie kiahne, ebola či koronavírus. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



WHO uvádza, že najväčší skok v počte prípadov prenosu chorôb zo zvierat na ľudí zaznamenala v rokoch 2019 a 2020. Viac ako 70 percent z týchto prípadov tvorila ebola a iné hemoragické horúčky, ale tiež opičie kiahne, horúčka dengue, slezinová sneť či mor.



"Musíme konať okamžite, aby sme zastavili tieto zoonotické choroby ešte predtým, než spôsobia rozsiahle šírenie nákazy a urobia z Afriky ohnisko infekčných chrôb," uviedla riaditeľka WHO pre Afriku Matshidiso Moetiová. Dodala, že v Afrike sa choroby z ľudí na zvieratá prenášajú už stáročia, no uľahčenie cezhraničného cestovania spôsobilo, že v uplynulých rokoch sa vírusy šíria jednoduchšie.



WHO vo vyhlásení tiež poznamenala, že populácia v Afrike rýchlo rastie, čo spôsobuje zvýšenú urbanizáciu a zmenšuje oblasti voľného pohybu divo žijúcich zvierat. Vedci sa obávajú, že ohniská chorôb, ktoré boli kedysi izolované vo vidieckych oblastiach, sa presunú do veľkých miest a odtiaľ ich môžu cestujúci ľudia rozšíriť do celého sveta.



WHO oznámila, že v priebehu budúceho týždňa zvolá krízové stretnutie, na ktorom bude rozhodovať o tom, či je potrebné označiť nárast prípadov opičích kiahní za stav globálneho ohrozenia.