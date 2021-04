Pred 20 rokmi vzlietol do kozmu prvý vesmírny turista Dennis Tito

Moskva/New York/Bratislava 28. apríla (TASR) – Štyridsať rokov po lete sovietskeho kozmonauta Jurija Gagarina, prvého človeka vo vesmíre, vzlietol do kozmu aj prvý vesmírny turista na svete. Na palube ruskej kozmickej lodi Sojuz TM-32 sa ním v roku 2001 stal americký podnikateľ a multimilionár Dennis Tito, ktorý za cestu do vesmíru zaplatil 20 miliónov dolárov.



Bol to v poradí šiesty let na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), ale v poradí prvý, počas ktorého vzlietol do kozmu vesmírny turista. V stredu 28. apríla uplynie od tejto udalosti 20 rokov.



„Je to najväčšie dobrodružstvo môjho života. Vznášal som sa v oblakoch ako anjel hľadiac dole na Zem. Vedel som, že to bude riskantné dobrodružstvo a pripravoval sa na najhoršie, ale počas všetkých šiestich dní som pociťoval eufóriu," povedal prvý vesmírny turista Dennis Tito.



Dennis Anthony Tito sa narodil 8. augusta 1940 v New Yorku. Vesmír ho lákal od malička. Po ukončení vysokoškolských štúdií astronautiky, letectva a strojárstva začal pracovať v Jet Propulsion Laboratory, ktoré sa zaoberalo vývojom pohonných jednotiek pre sondy a lietadlá Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA). V roku 1972 založil spoločnosť Wilshire Associates - jednu z popredných firiem, ktorá pôsobí v oblasti investičného poradenstva.



Na let do vesmíru sa Dennis Tito pripravoval osem mesiacov. Počas výcviku vo Hviezdnom mestečku neďaleko Moskvy sa musel pripraviť nielen fyzicky, ale súčasne sa naučiť aj základy ovládania vesmírnej lode Sojuz pre prípad, keby došlo počas letu k problémom.



Loď Sojuz TM-32 vzlietla z kozmodrómu Bajkonur 28. apríla 2001 o 11.37 h moskovského času. Okrem prvého vesmírneho turistu, 60-ročného amerického podnikateľa a multimilionára Dennisa Tita, ktorý sa stal 415. človekom vo vesmíre, bol na jej palube veliteľ lode Talgat Musabajev a palubný inžinier Jurij Baturin.



Nehľadiac na dobrý zdravotný stav mal kozmický turista počas letu problémy – v bezváhovom stave sa príliš silno odrazil a rozbil si hlavu o príklop. Zdravotnú pomoc mu poskytol druhý kozmonaut Talgat Musabajev.



Na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) strávil Dennis Tito šesť dní a po 128 obletoch okolo Zeme sa úspešne vrátil na kozmickej lodi Sojuz TM-31 6. mája 2001. S označením "prvý vesmírny turista", ktoré mu dali médiá však nesúhlasí a sám sa nazýva „nezávislým výskumníkom", pretože na obežnej dráhe uskutočnil aj niekoľko vedeckých pokusov.



Po Titovi vzlietol o rok neskôr do kozmu druhý vesmírny turista, juhoafrický podnikateľ Mark Shuttleworth, ktorý sa stal zároveň prvým Afričanom vo vesmíre. Prvou vesmírnou turistkou sa stala v septembri 2006 Američanka iránskeho pôvodu Anuša Ansariová.



Vesmírna turistika napreduje ďalej. V júni 2020 podpísala ruská Raketovo-kozmická korporácia Energia zmluvu s americkou spoločnosťou Space Adventures o v histórii prvom výstupe kozmického turistu do otvoreného vesmíru. Uskutočniť by sa mal v roku 2023 z Medzinárodnej vesmírnej stanice.