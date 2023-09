Výskumníci: Psy a vlky si vedia zapamätať, kde ľudia skrývajú jedlo

Londýn 19. septembra (TASR) - Zdá sa, že psy a vlky si pamätajú, kam ľudia skrývajú jedlo. To podľa vedcov naznačuje, že dokážu používať formu sociálneho učenia známu ako pozorovacia priestorová pamäť. TASR informuje podľa denníka The Independent.



Pozorovacia priestorová pamäť je zručnosť, ktorá zahŕňa schopnosť zapamätať si a mentálne zmapovať rozloženie prostredia alebo scény jednoduchým pozorovaním. Umožňuje im to v pamäti uchovať a neskôr vyvolať informácie o usporiadaní objektov, orientačných bodov alebo lokalít v ich okolí.



Okrem ľudí majú rôzne stupne pozorovacej priestorovej pamäte aj vtáky, delfíny a hmyz (napr. včely). Predchádzajúce výskumy naznačili, že pozorovaciu priestorovú pamäť majú aj vlky a psy, ale tieto schopnosti neboli dôkladnejšie skúmané.



V rámci štúdie publikovanej v časopise Plos One výskumníci vo Wolf Science Center v rakúskom Ernsbrunne uskutočnili experimenty s deviatimi vlkmi a ôsmimi krížencami vlkov so psami. Každé zviera bolo testované na schopnosť nájsť štyri, šesť alebo osem skrytých schránok potravy.



V niektorých prípadoch zvieratá pozorovali človeka, ako schováva jedlo, v iných museli nájsť skrýšu, ktorú vopred nevideli. Ak videli skrývanie jedla, prvých päť skrýš s jedlom našli rýchlejšie ako tie, kde skrývanie jedla nevideli. Naznačuje to, že zvieratá nepoužívali na hľadanie iba čuch, uviedli výskumníci.



Takéto zistenie posilnilo hypotézu, že vlky aj psy majú pozorovaciu priestorovú pamäť. Pri hľadaní skrýš boli vlky úspešnejšie ako psy bez ohľadu na to, či videli ukrývané jedlo alebo nie. Podľa vedcov to môže byť spôsobené silnejšou "vytrvalosťou a motiváciou súvisiacou s jedlom" u vlkov.