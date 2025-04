Štúdia: Rakúske ľadovce sa môžu v dohľadnej budúcnosti úplne roztopiť

Viedeň 10. apríla (TASR) - Experti v novej štúdii vydanej vo štvrtok v časopise The Cryosphere varujú, že rakúske ľadovce by sa mohli už v blízkej budúcnosti úplne roztopiť pre klimatickú zmenu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa štúdie rakúsko-britského výskumného tímu by sa na záchranu čo i len malej časti rakúskych ľadovcov musel nárast globálnej teploty obmedziť na 1,5 stupňa Celzia. V súčasnosti sa však očakáva zvýšenie teploty o 2,7 stupňa. „Príležitosti sa veľmi rýchlo uzatvárajú,“ povedal spoluautor štúdie Fabien Maussion z univerzít v Bristole a Innsbrucku.



Prognóza výskumníkov sa týka ľadovcov v Tirolsku, výsledky ich štúdie sa dajú aplikovať na celé Rakúsko. V rokoch 2006 až 2017 sa už úplne roztopilo päť ľadovcov v alpských údoliach Ötztal a Stubaital.



„Sledujeme, ako ľadovce miznú. Zvyšky ľadovcov, ktoré už nemajú žiadny pohyb, tok alebo živnú oblasť, už vlastne nie sú ľadovcami. Hovorí sa im mŕtvy ľad," povedal pre DPA výskumník z Inštitútu pre interdisciplinárny výskum hôr pri Rakúskej akadémii vied.