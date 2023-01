Nový objav v Antarktíde: Vedci odhalili kolóniu tučniakov cisárskych

Londýn 20. januára (TASR) - Vedci za satelitných snímok v Antarktíde objavili novú kolóniu tučniakov cisárskych. V piatok to uviedli bádatelia z Britského antarktického prieskumu (BAS) pri príležitosti Svetového dňa povedomia o tučniakoch. TASR správu prevzala z agentúr PA a DPA.



Po objavení novej kolónie sa zvýšil celkový počet hniezdisk tučniakov na pobreží Antarktídy na 66, uvádza BAS. Nachádza sa v nej približne 500 jedincov.



Vedci analyzovali snímky Služby Európskej únie pre klimatickú zmenu (Copernicus; C3S) a spoločnosti Maxar. Novú kolóniu sa podarilo odhaliť v lokalite Vergler Point na západe Antarktídy vďaka tzv. guánu, čo sú nahromadené exkrementy tučniakov: majú hnedastú farbu a preto je ich ľahké spozorovať na bielom snehovom pozadí.



Vedci však upozorňujú, že novoobjavená kolónia je relatívne malá a oblasť, v ktorej sa nachádza, je negatívne ovplyvnená nedávnym úbytkom ľadovej plochy.



Tučniaky cisárske (lat. Aptenodytes forsteri) sú najväčšie z 18 druhov tučniakov. Dorastajú až do výšky 1,2 metra a na rozmnožovanie potrebujú morský ľad. Žijú v odľahlých oblastiach, kde môže teplota dosahovať až mínus 60 stupňov Celzia, preto je náročné ich skúmať, tvrdia vedci, preto pri hľadaní nových kolónií používajú vesmírne družice.



Agentúra AFP dodáva, že pri súčasnom trende úbytku morského ľadu v dôsledku klimatickej zmeny je možné, že do konca tohto storočia bude až 80 percent kolónií tučniaka cisárskeho na pokraji vyhynutia.