Rím 11. mája (TASR) – Talianski archeológovia našli pozostatky deviatich neandertálcov v jaskyni nachádzajúcej sa juhovýchodne od metropoly Rím. Vedci sa domnievajú, že väčšinu z týchto neandertálcov zabili hyeny, ktoré ich telá následne zavliekli do svojho jaskynného brlohu. Informoval o tom britský denník The Guardian.



Skamenené pozostatky temenných kostí a zlomených čeľustných kostí archeológovia našli v jaskyni Guattari v meste San Felice Circeo vzdialenom približne 100 kilometrov od Ríma. V tejto jaskyni objavili pozostatky vzdialených príbuzných súčasného človeka už v roku 1939, odvtedy tam k podobnému nálezu nedošlo.



Podľa vedcov z rímskej univerzity Tor Vergata a z archeologickej správy talianskej provincie Latina sa v Guattari najnovšie našli kosti siedmich dospelých mužov, jednej dospelej ženy a jedného chlapca.



Archeológovia uviedli, že nájdené fosílie pravdepodobne pochádzajú z rôznych období. Niektoré kosti môžu byť staré 50.000 - 68.000 rokov, pričom najstaršie môžu dosahovať vek až 100.000 rokov, píše The Guardian.



Profesor archeológie na univerzite Tor Vergata Mario Rolfo informoval, že jaskyňu Guattari pred viac ako 60.000 rokmi zasypalo v dôsledku zemetrasenia. To umožnilo uchovanie pozostatkov neandertálcov, ale aj kostí kosoročcov jeleňov obrovských, divokých koňov a hyen či rastlinných zvyškov.



Väčšinu neandertálcov, ktorým nájdené pozostatky patria, pravdepodobne zabili hyeny a následne ich odvliekli do spomínanej jaskyne, v ktorej mali zrejme brloh.



„Neandertálci boli pre tieto zvieratá korisťou," povedal Rolfo. „Hyeny ich lovili, najmä tých najzraniteľnejších, ako boli chorí či starší jedinci," priblížil.



Výskumný tím začne teraz analyzovať vzorky DNA odobraté z nájdených pozostatkov.



„Ide o mimoriadny objav, o ktorom bude hovoriť celý svet," povedal taliansky minister kultúry Dario Franceschini, podľa ktorého nájdené kostrové zvyšky „pomôžu obohatiť" štúdium spôsobu života človeka neandertálskeho.