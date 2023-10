VEDCI: Ťažné lúče môžu pomôcť vyriešiť problém s vesmírnym odpadom

Washington 30. októbra (TASR) Výskumníci z Coloradskej univerzity v Boulderi (CU Boulder) vyvíjajú tzv. ťažné lúče, ktoré by mohli odstraňovať nefunkčné satelity z geostacionárnej obežnej dráhy. Mohlo by to pomôcť vyriešiť problém s hromadiacim sa vesmírnym odpadom, informuje TASR podľa správy servera Live Science.



Ťažné lúče sú známe zo science-fiction, kde umožňujú zachytávať vesmírne lode a iné objekty a pomaly ich priťahovať k zariadeniam, ktoré tieto lúče vysielajú, pripomína Live Science. Podobná technológia by sa mohla stať v blízkej budúcnosti realitou.



Výskumníci z CU Boulder pracujú na elektrostatických ťažných lúčoch využívajúcich príťažlivosť medzi plochami s kladným a záporným elektrickým nábojom. Na palube ťažného satelitu bude umiestnené elektrónové delo, ktoré na ťahaný objekt vystrelí prúd elektrónov, čím ho nabije negatívnym nábojom. Samotný satelit však zostane nabitý pozitívne a medzi oboma objektmi vznikne na vzdialenosť približne 20 – 30 metrov elektrostatické napätie. Ťažný satelit následne objekt presunie preč.



Technológia má však niekoľko nevýhod, medzi ktoré patria slabá príťažlivá sila ťažného lúča a veľká počiatočná investícia.



Odtiahnutie jedného satelitu pomocou tejto technológie by mohlo trvať až jeden mesiac, čo je príliš dlhý časový úsek na účinné odstraňovanie vesmírneho odpadu. Mohlo by pomôcť väčšie množstvo ťažných satelitov, ich konštrukcia a vypustenie do vesmíru sú však veľmi nákladné. Výskumníci však tvrdia, že po dopravení do vesmíru by prevádzkové náklady "ťahačov" výrazne klesli.



Komerčnému využitiu v súčasnosti bráni aj skutočnosť, že technológia je ešte stále vo vývoji a na jej dokončenie a praktické otestovanie je potrebná vysoká investícia. Vedci však uviedli, že ak by sa im podarilo zabezpečiť finančné prostriedky, funkčný prototyp by mohol byť pripravený do desiatich rokov.