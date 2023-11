PRELOMOVÝ ZÁKROK: Pri transplantácii pľúc využili prsné implantáty

Washington 10. novembra (TASR) – Tím chirurgov v nemocnici Northwestern Memorial v Chicagu prelomovým spôsobom využil prsné implantáty počas transplantácie pľúc. TASR informuje podľa správy televízie CNN a serveru Live Science.



Pacientom bol 34-ročný Davey Bauer, ktorý fajčí už 13 rokov. V apríli tohto roku musel byť hospitalizovaný v St. Louis s príznakmi chrípky, ale jeho stav sa stále zhoršoval. Museli ho preto previezť do nemocnice Northwestern Memorial v Chicagu.



"(Bauer) bol na tom zdravotne tak zle, že deň po prijatí mal zástavu srdca a musel byť oživovaný," vyhlásil Ankit Bharat, primár hrudnej medicíny a riaditeľ Inštitútu zachovania hrudníka v Northwestern Medicine.



Pacientov stav sa zhoršoval, preto ho pripojili k prístroju na mimotelové okysličovanie krvi (ECMO). Ani to však nestačilo a lekári sa rozhodli pre transplantáciu pľúc.



Zlyhávajúce pľúca mu chirurgovia odobrali 26. mája a pripojili pacienta na mimotelový krvný obeh. Štandardne sa odstránené pľúca okamžite nahradia orgánom od darcu, v americkom zdravotníctve je však dlhodobý nedostatok orgánov na transplantáciu. Po odoperovaní pľúc mu v hrudníku zostal voľný priestor, ktorý bolo potrebné vyplniť, aby sa srdce nemohlo posúvať a prípadne poškodiť ďalšie orgány či časti krvného obehu.



Ankit Bharat preto dočasne použil prsné implantáty veľkosti DD (E podľa európskeho značenia); ich priemerný objem sa pohybuje od 400 do 460 mililitrov. Vhodný orgán od darcu sa podarilo získať už na druhý deň (27. mája) a Bauerovi ho transplantovali 28. mája. "Pacient je na ceste k úplnému zotaveniu," dodal Bharat.



Inovatívnosť zákroku ocenil aj hlavný lekár Americkej pľúcnej asociácie Albert Rizzo a niekoľko jeho kolegov. Tento postup pri transplantácii pľúc preto chirurgovia pravdepodobne zopakujú aj v budúcnosti.