VEDA: Užívanie ivermektínu nemá vplyv na priebeh ochorenia COVID-19

Washington 1. apríla (TASR) - Antiparazitické liečivo ivermektín, ktoré sa počas pandémie stalo populárnym ako alternatívny liek na COVID-19, nemá na priebeh tohto ochorenia žiadny vplyv. Ukázali to výsledky doteraz najrozsiahlejšej klinickej štúdie zverejnené v stredu. TASR správu prevzala od denníka The New York Times.



Vedci skúmali v Brazílii vzorku 1300 pacientov nakazených koronavírusom. Štúdia bola dvojito zaslepená, čiže pacienti ani zdravotnícky personál nevedeli, či pacient užil ivermektín alebo placebo, čo zabezpečilo objektivitu výsledkov. Podľa autorov štúdie sa tak spoľahlivo dokázalo, že ivermektín ochorenie COVID-19 nelieči.



Lekári podali ivermektín 679 pacientom v priebehu troch dní. Snažili sa prísť na to, či zaberá, a ak áno, v ktorej fáze ochorenia je vhodné ho užívať. Zistili však, že pacienti, ktorí užili ivermektín počas prvých troch dní od nákazy, mali horšie výsledky ako tí, ktorým bolo podané placebo.



V jednej časti štúdie sa však ukázalo, že na COVID-19 by mohla zaberať látka fluvoxamín, ktorá sa nachádza v antidepresívach. Tento liek podľa výsledkov štúdie uverejnených v časopise The Lancet Global Health znížil riziko hospitalizácie až o jednu tretinu.



"Teraz máme dostatok údajov a informácií na to, aby lekári namiesto predpisovania ivermektínu začali pacientov liečiť inak," uviedol odborník na infekčné choroby David Boulware z Minnesotskej univerzity.



Ivermektín sa desaťročia používa na liečbu parazitických ochorení. Na začiatku pandémie koronavírusu vedci začali testovať rôzne už existujúce liečivá, aby zistili, či niektoré z nich na COVID-19 nezaberá. Laboratórne testy ivermektínu vtedy ukázali, že by mohol uľahčiť priebeh ochorenia a znížiť tak riziko hospitalizácie. Niektorí lekári ho tak začali pacientom predpisovať napriek tomu, že nebol oficiálne schválený.



Niektorí vedci vykonali i klinické štúdie menšieho rozsahu, ktoré v decembri 2020 porovnal virológ Andrew Hill z Liverpoolskej univerzity. Vyhlásil, že ak pozitívny účinok ivermektínu potvrdí i rozsiahla štúdia, "bude to naozaj prelomové". Následné testy však takýto účinok nepotvrdili.



Na Slovensku nie je ivermektín oficiálne registrovaný na liečbu COVID-19. Jeho použitie na tento účel Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) neschválil.