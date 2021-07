Variant epsilon koronavírusu je zrejme odolný voči očkovaniu

Washington 2. júla (TASR) - Variant epsilon koronavírusu SARS-CoV-2, prvýkrát objavený v americkom štáte Kalifornia, obsahuje tri mutácie tzv hrotovej bielkoviny (spike proteín), ktoré sú odolné voči protilátkam vytvoreným vakcínami založenými na technológii mRNA, ako aj voči protilátkam, ktoré sa v organizme generujú po prekonaní covidu. Vyplýva to zo štúdie medzinárodného tímu vedcov zverejnenej vo štvrtok v časopise Science.



Kalifornský variant bol prvýkrát identifikovaný začiatkom roka 2021 a do mája bol zistený v ďalších 34 krajinách sveta. Variant s označením CAL.20C je tak zrejme odolnejší než britský variant (alfa) či indický variant (delta).



Vedci z Kalifornskej univerzity v San Franciscu (UCSF) už koncom februára upozorňovali, že kalifornský variant môže byť nielen nákazlivejší, ale môže spôsobovať i ťažší priebeh choroby COVID-19. Vo vzorkách odobratých vlani v septembri nenašli ani jeden výskyt tohto nového variantu, do konca januára však spôsobil až polovicu skúmaných prípadov nákazy.