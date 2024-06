NÁVRAT NA ZEM: Čína odobrala vzorky z odvrátenej strany Mesiaca

Peking 6. júna (TASR) - Vzorky odobrané čínskou sondou Čchang-e 6 na odvrátenej strane Mesiaca boli vo štvrtok úspešne preložené do špeciálneho kontajnera v návratovej kapsule, ktorá medzičasom začala svoj návrat na Zem. Informovala o tom čínska tlačová agentúra Sinchua a následne aj agentúra Reuters. Pristátie kapsuly s nákladom vzoriek sa očakáva 25. júna v čínskej provincii Vnútorné Mongolsko, uvádza TASR.



Čchang-e 6 bola vôbec prvou misiou, ktorá dostala za úlohu získať vzorky pôdy a hornín na odvrátenej strane Mesiaca. Po odobratí vzoriek za pomoci vŕtačky a robotického ramena sonda vôbec prvýkrát v dejinách rozvinula čínsku vlajku na odvrátenej strane Mesiaca.



Svoju misiu ukončila v utorok - po tom, čo na mesačnom povrchu zanechala stopu, ktorá pripomínala čínsky znak Čung - prvú časť čínskeho názvu pre Čínu (Čung-kuo), uviedli v stredu čínske štátne médiá.



Ľuďom, ktorí nevedia čítať čínske znaky, tento tvar môže pripomínať iba znamienko plus s obdĺžnikom namiesto vodorovnej čiarky, ale mnohých používateľov sociálnych sietí v Číne to neodradilo, aby vyjadrili hrdosť na svoju krajinu.



Ako na svojom webe pripomenul denník Japan Times, Čína pritom nie je prvá a ani jediná krajina, ktorá zanechala svoju stopu na Mesiaci: americkí astronauti tam počas svojich ciest koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia zanechali všetko - od vybavenia cez odpad až po americké vlajky a fotografiu rodiny astronauta Charlesa Dukea.



Alan Shepard tam v roku 1971 počas misie Apollo 14 odpálil a aj zanechal dve golfové loptičky a posledný astronaut Apolla na Mesiaci, Eugene Cernan, v decembri 1972 napísal iniciály svojej dcéry v lunárnom prachu, uvádza sa v materiáloch poskytovaných v návštevníckom centre Johnsonovho vesmírneho strediska NASA.



Sonda Čchang-e 6 odštartovala 3. mája 2024 z najjužnejšieho čínskeho kozmodrómu Wen-čchang, ktorý leží na ostrove Chaj-nan v Juhočínskom mori. Do vesmíru ju vyniesla nosná raketa Čchang-čeng-5 (v preklade: Dlhý pochod 5).