VEDCI: Ženy, ktoré čakajú chlapca, sa v tehotenstve viac stresujú

Praha 10. apríla (TASR) - Jednotlivé obdobia tehotenstva sa z hľadiska emočného prežívania od seba líšia, pričom k zmenám dochádza aj u zdravých žien bez psychosociálnych rizík. Ženy sú najšťastnejšie v druhom trimestri tehotenstva, v prvom a treťom mesiaci sa u nich viac vyskytujú úzkosti a stres. Tie, ktoré čakajú chlapca, vykazujú väčšiu hladinu stresu počas celého tehotenstva. Zistil to medzinárodný výskumný tím, ktorý viedla Lea Takács z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK) v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



Výskumný tím, do ktorého boli zapojené viaceré zahraničné výskumné pracoviská vrátane Kolumbijskej univerzity v New Yorku, zmapoval emočné zmeny žien v priebehu tehotenstva a po pôrode. Z výskumu vyplynulo, že negatívne emócie a úzkosť boli najintenzívnejšie v prvom trimestri a počas tehotenstva postupne slabli. S blížiacim sa pôrodom hladiny negatívnych emócií, stresu a symptómov depresie narastali, ale počas prvých týždňov po pôrode opäť klesali.



„Naše výsledky ukazujú, že najlepšie sa tehotné ženy cítia v druhom trimestri. Krivka pozitívnych emócií dosahuje v tomto období vrchol... Negatívne emócie ženy prežívajú vo väčšej miere obvykle na začiatku tehotenstva a potom opäť v čase okolo pôrodu. V prvom prípade to môže súvisieť s adaptáciou na tehotenstvo, rannými nevoľnosťami a vyšším rizikom spontánneho potratu v prvom trimestri, v druhom prípade s obavami z blížiaceho sa pôrodu,“ komentovala výsledky hlavná autorka štúdie Lea Takács.



Tím pod jej vedením tiež zistil, že prvorodičky a viacnásobné rodičky prežívajú tehotenstvo veľmi odlišne. Kým viacrodičky mali najväčšie úzkosti na začiatku tehotenstva a potom postupne klesali, u prvorodičiek hladina úzkosti fluktuovala, pričom najnižšia bola v druhom trimestri. Na druhej strane, viacnásobné rodičky mali trvale vyššiu hladinu stresu, avšak menšie obavy z pôrodu. Symptómy depresie u viacrodičiek po pôrode klesli, u prvorodičiek zostali na podobnej úrovni ako v dobe okolo pôrodu.



Ak budú ženy včas informované o týchto zmenách emócií v tehotenstve, môžu si podľa hlavnej autorky štúdie ľahšie vytvoriť realistické očakávania a lepšie sa vyrovnať s nárokmi, ktoré sú na ne v tomto období kladené. Výsledky tiež podľa nej môžu prispieť aj k prevencii a včasnej intervencii v oblasti perinatálneho duševného zdravia.



Štúdia sledovala emočné prežívanie u 151 žien. Zber dát prebiehal v rokoch 2019 až 2022 v spolupráci s tromi gynekologickými ordináciami v Prahe.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)