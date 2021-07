Zverejnili prvé výsledky testov proticovidovej vakcíny v nosnom spreji

Washington 9. júla (TASR) – Vedci z dvoch amerických univerzít zverejnili výsledky prvých testov vakcíny proti chorobe COVID-19, ktorá sa podáva nosným sprejom.



Ako uvádza česká spravodajská stanica ČT24, z testov na myšiach a fretkách vyplýva, že sprej nielen úplne chráni pred smrťou v prípade nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ale aj súčasne úplne blokuje prenos vírusu. Výsledky testov zverejnili vo vedeckom časopise Science Advances.



„V súčasnosti dostupné vakcíny proti COVID-19 sú síce veľmi úspešné, väčšina svetovej populácie však stále nie je zaočkovaná a existuje preto dopyt po ďalších vakcínach, ktoré sa ľahko používajú a účinne zastavujú choroby i prenos," uviedol imunológ a spoluautor štúdie Paul McCrae.



Okrem ľahšieho spôsobu podania má vakcína aj ďalšie výhody, približuje ČT24. Na dosiahnutie imunity je potrebná len jedna dávka a látku je možné skladovať v obyčajnej chladničke najmenej tri mesiace.



„Naše predklinické údaje ukazujú, že táto vakcína nielen chráni pred infekciou, ale tiež významne znižuje pravdepodobnosť prenosu," uviedol lekár Biao He, profesor pôsobiaci na katedre infekčných chorôb Fakulty veterinárnej medicíny Georgijskej univerzity v USA.



A práve to je zásadné pre prerušenie reťazca prenosu covidu – súčasné vakcíny totiž poskytujú ochranu skôr pred vážnym priebehom choroby než pred samotným prenosom koronavírusu, píše ČT24.



Táto experimentálna vakcína sa od súčasne dostupných očkovacích látok líši tým, že pôsobí na bunky v nosnej sliznici a dýchacích cestách. Práve tieto bunky sú vo väčšine prípadov hlavnou vstupnou bránou pre koronavírus SARS-CoV-2 a súčasne aj miestom, kde sa vírusové bunky premnožia natoľko, že sú následne schopné napadnúť telo.



Vírus z týchto buniek dokáže preniknúť hlbšie do pľúc a ďalších orgánov, čo môže viesť k závažnejšiemu priebehu ochorenia. Nakazená osoba navyše takto premnožený vírus vylučuje vydychovaním, čo umožňuje jeho prenos na ďalšie osoby.



Štúdia ukázala, že vakcína vyvolala produkciu protilátok a bunkovú imunitu, ktoré úplne ochránili myši pred smrteľnými dávkami vírusu SARS-CoV-2. Látka zároveň u fretiek zablokovala prenos vírusu na nechránené a neinfikované jedince v rovnakej klietke.