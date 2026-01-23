< sekcia Zahraničie
FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov
V Indonézii sa nachádzajú jedny z najstarších jaskynných malieb na svete.
Autor TASR
Jakarta 23. januára (TASR) - Otlačky rúk na stenách jaskyne v prevažne nepreskúmanej oblasti Indonézie môžu byť najstarším dosiaľ preskúmaným skalným umením, ktoré pochádza najmenej spred 67.800 rokov. Informáciu priniesla v piatok tlačová agentúra AP, z ktorej správy cituje TASR.
Hnedasté odtlačky, ktoré analyzovali indonézski a austrálski vedci na ostrove Sulawesi, vznikli tak, že sa pigment naniesol na ruky priložené k stenám jaskyne, čím vznikol obrys.
Táto prehistorická umelecká forma naznačuje, že indonézsky ostrov bol domovom zrelej umeleckej kultúry. Vedci - aby zistili, aké staré sú tieto maľby - datovali minerálne kôry, ktoré sa vytvorili na povrchu umeleckých diel.
V Indonézii sa nachádzajú jedny z najstarších jaskynných malieb na svete. Vedci tu analyzovali nespočetné množstvo príkladov starodávneho umenia vrátane jednoduchých značiek na kostiach a kameňoch - starých státisíce rokov.
Nové nálezy z juhovýchodnej časti Sulawesi sú najstaršími, aké boli dosiaľ nájdené na jaskynných stenách.
Vedci sa snažia zistiť, kedy sa prví ľudia naučili vytvárať umenie, prechádzajúc od bodiek a čiar k zmysluplnejším znázorneniam seba samých a sveta okolo. Tieto jaskynné maľby pomáhajú upevniť časovú os začiatkov ľudskej tvorivosti.
Na blízkych ostrovoch sa pravdepodobne nachádza viac umeleckých diel, ktoré môžu byť ešte staršie ako najnovšie zistené odtlačky rúk. Budúce štúdie môžu pomôcť vedcom pochopiť, ako sa tieto umelecké tradície rozšírili po celom svete a ako sú prepojené s počiatkami civilizácie.
Zatiaľ nie je jasné, čie ruky vytvorili tieto odtlačky. Môžu pochádzať z ľudskej skupiny nazývanej človek denisovský, ktorá žila v tejto oblasti a pravdepodobne komunikovala s našimi predkami rodu homo sapiens, než nakoniec vyhynula.
Artefakty však môžu patriť aj do proveniencie moderných ľudí, ktorí sa vydali na životnú cestu z Afriky, a v tomto období mohli putovať cez Blízky východ alebo Austráliu.
