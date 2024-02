Vedci:Batérie elektromobilov možno zrecyklovať, potrebný je moč a ocot

Štokholm/Naí Dillí 21. februára (TASR) – Švédski a indickí vedci popísali metódu, ktorá pri recyklovaní lítiovo-iónových batérií umožňuje využiť drvivú väčšinu použitých vzácnych kovov. Využíva na to rozpúšťadlo vyrobené z moču a octu, respektíve jeho podstatnej zložky – kyseliny octovej. TASR informuje na základe článku servera thecooldown.com.



Vedci z Linného univerzity (LNU) vo Švédsku a z Indického technologického inštitútu v Madrase (IITM) publikovali výsledky svojej práce v podobe štúdie v odbornom časopise ACS Omega.



V rámci neustálej snahy o zlepšovanie výroby, uskladňovania a recyklácie batérií pre elektromobily vedci experimentujú s rôznymi materiálmi. Nová metóda recyklácie využíva rozpúšťadlo z ľahko dostupných zdrojov a výrazne nižšie množstvo energie než doteraz používané postupy.



"Kombinácia ľahko dostupných a relatívne neškodných látok a vysokej energetickej efektivity dáva našej metóde potenciál fungovať veľkokapacitne. Účinnejšie a ekologickejšie postupy nám umožnia recyklovať skutočne vysoké množstvo použitého kobaltu, ktorý tak nebude potrebné ťažiť," uviedol v tlačovej správe Ian Nicholls z LNU. Nová metóda údajne umožní recyklovať až 97 percent kobaltu použitého v batérii.



Kobalt je kov chemickými vlastnosťami podobný železu a niklu, v porovnaní s niklom je však oveľa vzácnejší. Nie je známe, že by sa v prírode vyskytoval v podobe rudných nálezísk, vždy sa vyskytuje iba ako sprievodný prvok v niklových rudách alebo v sulfidických rudách medi či olova, čo komplikuje a sťažuje jeho získavanie.



Rastúca popularita elektromobilov si vyžaduje čoraz väčšie množstvo zdrojov na výrobu batérií. Ich ťažba však pre životné prostredie často predstavuje výraznú ekologickú záťaž. Riešením tejto dilemy by preto mohli byť práve ďalšie výskumy v oblasti zdokonaľovania procesu recyklácie starých batérií.