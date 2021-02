Vedci: Britský variant koronavírusu sa môže stať najrozšírenejším

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 11. februára (TASR) - Variant koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý po prvý raz objavili v juhovýchodnom Anglicku v septembri 2020, sa môže stať najrozšírenejším variantom na svete. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC s odvolaním sa na vedcov zaoberajúcich sa skúmaním genómu tohto vírusu.Profesorka Sharon Peacocková, ktorá stojí na čele združenia COVID-19 Genomics UK (COG-UK), zaoberajúceho sa výskumom genetického materiálu nového koronavírusu, pre BBC uviedla, že tento nový varianta pravdepodobne sa prudko rozšíri aj vo svete.Tzv. britský variant vírusu sa už rozšíril do viac ako 50 krajín sveta, pripomína BBC.povedala Peacocková. Podľa odborníčky sú však vakcíny, schválené na použitie v Spojenom kráľovstve, zjavne účinné aj proti variantom vírusu, ktoré sa v tejto krajine vyskytujú.Predbežné štúdie nepotvrdili, že by bol britský variant (VOC 202012/01) smrteľnejší, spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia COVID-19 alebo vo zvýšenej miere postihoval konkrétnu vekovú skupinu obyvateľstva, uviedlo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo svojej správe z januára.Centrum v tejto súvislosti za najviac znepokojujúce označilo britský, juhoafrický a brazílsky variant, ktoré prispeli k zhoršeniu epidemiologickej situácie v oblastiach, kde sa vyskytujú.Variant 501Y.V2 po prvý raz zaznamenali v decembri 2020 v Juhoafrickej republike (JAR). Na základe predbežných štúdií sa aj on rýchlejšie šíri, takisto sa však zatiaľ nepotvrdilo, že by spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia COVID-19. Uvedený variant potvrdili aj vo viacerých členských krajinách EÚ vrátane Francúzska a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko.Variant P.1 doposiaľ potvrdili v Brazílii. V Japonsku a v Južnej Kórei ho zistili u cestujúcich prichádzajúcich z tejto krajiny.Vplyv týchto troch mutácii na účinnosť jednotlivých typov vakcín proti covidu je aktuálne predmetom početných vedeckých výskumov.uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR.Vedci sa podľa Peacockovej v súvislosti s vírusom môžu prestať znepokojovať, až keď ho. To však podľa nej môže trvať aj viac ako desať rokov.