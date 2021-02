Vedci: Britský variant koronavírusu sa môže stať najrozšírenejším

Londýn/Bratislava 11. februára (TASR) - Variant koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý po prvý raz objavili v juhovýchodnom Anglicku v septembri 2020, sa môže stať najrozšírenejším variantom na svete. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC s odvolaním sa na vedcov zaoberajúcich sa skúmaním genómu tohto vírusu.



"Čo nás v tejto chvíli naozaj znepokojuje, je jeho schopnosť šírenia sa," povedala pre BBC profesorka Sharon Peacocková, ktorá stojí na čele združenia COVID-19 Genomics UK. Podľa odborníčky sú však vakcíny používané v Spojenom kráľovstve zjavne účinné aj proti variantom vírusu, ktoré sa v krajine vyskytujú. Slovensko používa na očkovanie rovnaké vakcíny.



Tzv. britský variant vírusu sa už rozšíril do viac ako 50 krajín sveta vrátane Slovenska. Keď začiatkom februára preveroval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR 1962 klinických vzoriek z jedného dňa, tzv. britský variant sa potvrdil v 74 percentách z nich.



Predbežné štúdie nepotvrdili, že by bol britský variant (VOC 202012/01) smrteľnejší, spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia COVID-19, alebo vo zvýšenej miere postihoval konkrétnu vekovú skupinu obyvateľstva, uviedlo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo svojej správe z januára. "Niektoré mutácie alebo kombinácie mutácií môžu vírusu poskytnúť výhodu ako napríklad zvýšenú infekčnosť alebo schopnosť odolať imunitnej odpovedi nositeľa."



Centrum v tejto súvislosti za najviac znepokojujúce označilo britský, juhoafrický a brazílsky variant, ktoré prispeli k zhoršeniu epidemiologickej situácie v oblastiach, kde sa vyskytujú.



Variant 501Y.V2 po prvý raz zaznamenali v decembri 2020 v Juhoafrickej republike (JAR). Na základe predbežných štúdií sa aj on rýchlejšie šíri, takisto sa však zatiaľ nepotvrdilo, že by spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia COVID-19. Variant potvrdili už i vo viacerých členských krajinách EÚ vrátane Francúzska a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko.



Variant P.1 doposiaľ potvrdili v Brazílii. V Japonsku a v Južnej Kórei ho zistili u cestujúcich prichádzajúcich z tejto krajiny.



Vplyv týchto troch mutácií na účinnosť jednotlivých typov vakcín proti COVID-19 je predmetom početných vedeckých výskumov. Na základe predbežných dát ešte nemožno podľa ECDC vyvodzovať definitívne závery. Pripomína, že verejnosť by nemala v dôsledku výskytu infekčnejších variantov vírusu podliehať panike. Zdôrazňuje však, že ich výskyt je dôvodom na zvýšenú obozretnosť a dôslednú prevenciu nákazy.



Na celom svete sa doteraz identifikovali stovky variácií vírusu SARS-CoV-2. Väčšina zmien tohto vírusu mala dosiaľ malý až žiaden vplyv na to, ako sa prenáša, či na závažnosť ochorenia, ktoré spôsobuje, doplnilo ECDC.