VEDCI: Do roka bude potrebná nová generácia vakcín proti covidu

Na archívnej snímke vakcinačné centrum vo Francúzsku. Foto: TASR/AP

Londýn 30. marca (TASR) - Do roka budú potrebné nové alebo pozmenené vakcíny proti koronavírusu, keďže prvá generácia očkovacích látok sa môže stať neúčinnou v dôsledku výskytu nových variantov vírusu. Vyplýva to z prieskumu medzi vedcami, ktorý uskutočnila medzinárodná vakcinačná aliancia People’s Vaccine Alliance, informoval v utorok denník The Guardian.Na prieskume sa zúčastnilo 77 epidemiológov, virológov a odborníkov na infekčné choroby z 28 krajín sveta. Dve tretiny z nich vyslovili presvedčenie, že nová generácia vakcín bude potrebná do roka. Tretina sa domnieva, že to bude už o deväť mesiacov alebo aj skôr.Prieskum vykonala vakcinačná aliancia People’s Vaccine Alliance, ktorá združuje viaceré medzinárodné organizácie vrátane Amnesty International či Oxfam.Až 88 percent opýtaných uviedlo, že nízka miera zaočkovanosti v mnohých krajinách sveta zvyšuje pravdepodobnosť, že sa objavia nové mutácie vírusu rezistentné voči vakcínam.Niektoré bohaté štáty vrátane Británie či USA už prinajmenšom prvou dávkou zaočkovali viac než štvrtinu svojej populácie a zaistili si stovky miliónov dávok vakcín. Naopak, chudobnejšie krajiny ako Juhoafrická republika či Thajsko zatiaľ nezaočkovali ani percento svojho obyvateľstva.Globálna iniciatíva COVAX, ktorej cieľom je zabezpečiť očkovacie látky pre nízkopríjmové krajiny sveta, chce v roku 2021 zaistiť vakcíny aspoň pre 27 percent obyvateľov týchto štátov.Max Lawson z Oxfamu, ktorý je predsedom spomenutej aliancie, v tejto súvislosti kritizoval nerovnomernú úroveň očkovania vo svete. Zatiaľ čo bohaté krajiny chcú do leta zaočkovať proti koronavírusu všetkých dospelých, čo nie je možné dosiahnuť v menej rozvinutých štátoch.