Vedci EÚ: Február bol deviatym najteplejším mesiacom po sebe

Londýn 7. marca (TASR) - Tohtoročný február sa stal celosvetovo deviatym najteplejším mesiacom po sebe, oznámili vo štvrtok vedci Európskej únie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Služba monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) Európskej únie dodala, že svet zažíval vo februári najvyššie teploty pre druhý mesiac kalendárneho roka od začiatku vedenia záznamov.



Teplota vzduchu na povrchu Zeme dosiahla v priemere 13,54 stupňa Celzia, čo je 0,81 stupňa nad priemerom predchádzajúcich 30 rokov. Bolo to tiež o 0,12 stupňa Celzia viac než predchádzajúci najteplejší február zaznamenaný v roku 2016.



Zem zažila vlani vôbec najteplejší rok, pričom rok 2016 bol prekonaný s veľkým rozdielom.



Služba Copernicus v januári oznámila, že globálne otepľovanie za obdobie 12 mesiacov – od februára 2023 do januára 2024 – po prvý raz v priemere presiahlo 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.



To však neznamená, že cieľ 1,5 stupňa Celzia stanovený v Parížskej dohode z roku 2015 bol prekročený, keďže na toto hodnotenie sa používa dlhodobý priemer.



Údaje použité službou Copernicus siahajú do roku 1950, ale dostupné sú aj niektoré staršie údaje.



Klimatická služba EÚ pravidelne zverejňuje údaje o teplotách na povrchu Zeme, o ľadovcovej pokrývke a zrážkach. Zistenia sa zakladajú na počítačom spracovaných analýzach, ktoré obsahujú miliardy meraní zo satelitov, lodí, lietadiel a meteorologických staníc po celom svete.