Vedci hlásia rekordný ročný úbytok plochy morského ľadu v Antarktíde

Peking 20. apríla (TASR) - Morský ľad v Antarktíde dosiahol tento rok najmenšiu plochu od začiatku meraní v roku 1970. Uvádza sa to v správe vedcov zo Sunjatsenovej univerzity v čínskom meste Kuang-čou a laboratória pre morské vedy v meste Ču-chaj. Výsledky štúdie boli zverejnené v odbornom časopise Advances in Atmospheric Sciences a v utorok o nich informovala agentúra DPA.



Rozloha ľadu v Antarktíde po prvý raz klesla pod dva milióny štvorcových kilometrov. To je približne o 30 percent menej, než bol priemer v období rokov 1981–2010.



Tento rekordný úbytok plochy morského ľadu zaznamenali 25. februára. Ide o druhé prudké zmenšenie plochy pokrytej ľadom za posledných päť rokov.



Uvedení vedci skúmajú oceánske prúdy a javy súvisiace s počasím, ktoré spôsobujú topenie ľadu. Globálne otepľovanie spôsobuje, že plocha pokrytá ľadom v oblasti Arktídy sa prudko zmenšuje. Ľadová plocha v Antarktíde sa však donedávna mierne rozširovala, a to približne o jedno percento ročne od roku 1970. Jej pokles zaznamenali v roku 2017 a potom opätovne tento rok vo februári – na konci leta na južnej pologuli.