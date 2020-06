Vedci: Krvná skupina človeka môže určiť závažnosť priebehu COVID-19

Berlín 18. júna (TASR) - Nemeckí vedci zistili, že krvná skupina človeka môže určiť, nakoľko vážny bude uňho priebeh COVIDu-19, potenciálne smrtiaceho respiračného ochorenia spôsobovaného novým koronavírusom. Vo štvrtok o tom informovali tlačové agentúry DPA a AP.



Výskum vedcov na Univerzite v Kiele v Nemecku bol zverejnený v odbornom časopise New England Journal of Medicine (NEJM).



Ukázal, že u ľudí s krvnou skupinou A je takmer o 50 percent vyššia pravdepodobnosť závažnejšieho priebehu ochorenia COVID-19 než u ľudí s ostatnými krvnými skupinami.



U ľudí so vzácnou krvnou skupinou nula je až o 50 percent nižšia pravdepodobnosť závažného ochorenia, odhalil výskum.



Existujú štyri hlavné krvné skupiny - A, B, AB a O (nula).



Výskumná skupina, vedená molekulárnym biológom Andrem Frankem, študovala krvné vzorky 1610 pacientov s COVIDom-19, ktorí boli na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) v talianskych a španielskych nemocniciach.



Všetci títo pacienti zahrnutí do štúdie boli napojení na pľúcny ventilátor (dýchací prístroj) alebo im podávali kyslík.



Okrem toho výskumníci odobrali aj krvné vzorky 2205 náhodne vybratým dospelým ľuďom v uvedených krajinách a urobili porovnanie.



"Za pomoci tejto veľkej zbierky údajov sme identifikovali veľmi zaujímavé oblasti genómu, ktoré zvyšujú alebo znižujú riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19," uviedol vo vyhlásení výskumník David Ellinghaus.