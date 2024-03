Vedci na Marse objavili obrovskú sopku

Houston 16. marca (TASR) - Vedci potvrdili existenciu obrovskej sopky na Marse, ktorá viac ako polstoročie unikala ich pozornosti. Kozmické sondy obiehajúce okolo planéty ju pritom zobrazovali už od vyslania sondy NASA Mariner 9 v roku 1971, mala však priveľmi erodovaný povrch. O jej existencii informovali vedci na 55. konferencii o lunárnej a planetárnej vede vo Woodlands v americkom Texase. TASR správu prevzala z webu LiveScience.



Sopka nebola doteraz oficiálne pomenovaná. Nachádza sa na východe vulkanickej oblasti Tharsis blízko rovníka Marsu. V tejto oblasti je tiež najväčšia známa sopka Slnečnej sústavy Olympus Mons.



Vedecký tím objavil v jej juhovýchodnej časti tenké vulkanické ložisko, pod ktorým je pravdepodobne stále prítomný ľadovec. To by mohlo urobiť zo sopky "hlavné miesto" pre astrobiologický výskum a hľadanie známok mimozemského života.



"Tento kombinovaný obrovský vulkán a možný objav ľadovca je významný, pretože poukazuje na vzrušujúce nové miesto na štúdium geologického vývoja Marsu v priebehu času, hľadanie života a skúmanie s robotmi a ľuďmi v budúcnosti," uviedli vedci v správe.



"Minulý rok sme skúmali geológiu oblasti, kde sme našli pozostatky ľadovca, keď sme si uvedomili, že sme vo vnútri obrovskej a hlboko erodovanej sopky," povedal vedúci projektu Pascal Lee z Inštitútu pre hľadanie mimozemskej inteligencie (SETI) v NASA Ames Research Center v americkej Kalifornii.



Vedci zatiaľ nepoznajú odpovede na mnoho otázok vrátane toho, ako dlho bola sopka aktívna. Ak to bolo dostatočne dlho, je možné, že kombinácia trvalého tepla a vody z ľadovej pokrývky pod sopkou vytvorila dokonalé podmienky pre život, uviedli autori. Ich doterajšie zistenia ešte musia byť publikované v recenzovanom časopise, pričom ďalšie podrobnosti o objave už zverejnili v súhrnnom dokumente z konferencie.