Najnovšie poznatky z vedy: Ľudia pred 3000 rokmi brali drogy

Svet 14. apríla (TASR) - Vo svete vedy sa v uplynulom týždni udialo niekoľko zaujímavých vecí. Vedci odhalili novú metódu na diagnostikovanie Parkinsonovej choroby, našli jeden z najstarších novozákonných textov a zistili, že ľudia užívali drogy už pred 3000 rokmi. TASR prináša súhrn najnovších poznatkov z vedy a techniky.



Slovensko má dobré základné vzdelanie, avšak na to, aby sa posunulo vo vedeckom svete, je nevyhnutné investovať do mladých talentov a posielať ich na študijné výmeny do zahraničia. Povedal to holandský chemik Ben Feringa, ktorý v roku 2016 získal Nobelovu cenu za chémiu za dizajn a syntézu molekulových nanostrojov a v marci mu bol na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udelený titul doctor honoris causa.



Feringovmu tímu sa pomocou chemických reakcií najprv podarilo vyrobiť molekulárny spínač v nanoveľkosti. Následne zistili, že modifikované atómy dokážu rotovať, preto vytvorili i čosi ako molekulové auto. Rad molekúl tu tvorí podvozok a štyri molekulárne motory zas slúžia ako kolesá.



Holandský chemik tvrdí, že dôležitá je najmä cezhraničná spolupráca a kombinácia poznatkov z rôznych odvetví. Pripomína, že "veda nemá múry ani hranice, je spoločná pre všetkých".



Vedci objavili novú metódu, vďaka ktorej bude možné diagnostikovať Parkinsonovu chorobu ešte skôr, než sa objavia prvé príznaky. Diagnostikovať Parkinsonovu chorobu je pomerne náročné, keďže nemá špecifické symptómy, ktorými sa prejavuje.



Vedci teraz vyvinuli novú metódu, ktorá pomocou tzv. amplifikácie (namnoženia) alfa-synukleínu dokáže identifikovať ľudí s rizikom, že Parkinsonova choroba u nich prepukne ešte pred objavením sa motorických príznakov. Tento objav by tiež mohol pomôcť v snahách vyvinúť liek na toto rozšírené neurodegeneratívne ochorenie.



Podľa nového výskumu ľudia v oblasti Stredozemného mora užívali halucinogénne látky už pred 3000 rokmi. Dokazuje to analýza vlasov z pohrebiska na španielskom ostrove Menorke.



Ide o doteraz najstarší priamy dôkaz, že naši predkovia užívali drogy, ktoré vyvolávajú halucinácie a delírium. Zistenia vedcov sa opierajú o analýzu materiálov z jaskyne Es Crritx na juhozápade ostrova Menorka.



Špecialista na stredovekú históriu a kultúru z Rakúskej akadémie vied (ÖAW) Grigory Kessel objavil vo vatikánskej knižnici jeden z najstarších novozákonných textov pochádzajúci z 12. kapitoly Matúšovho evanjelia.



Pergamen s prepísaným textom sa nazýva palimpsest. Najnovší nález je dvojitý palimpsest, pretože bol použitý aj tretíkrát. Kessel použil pri jeho skúmaní vybavenie na ultrafialovú fotografiu a množstvo odborného know-how, vďaka čomu odhalil vymazaný text.