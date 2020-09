Vedci našli v Mjanmarsku doteraz najstaršiu fosíliu spermie

Nepjito 16. septembra (TASR) - V Mjanmarsku objavili vedci približne 100 miliónov rokov starú skamenenú spermiu lastúrničky (Ostracoda), živočícha patriaceho k malým kôrovcom. Informovala o tom v stredu spravodajská stanica Sky News.



Spermiu lastúrničky, ktorá je o 50 miliónov rokov staršia než doteraz najstaršia fosília spermie červa objavená na Antarktíde, našiel medzinárodný tím paleontológov zaliatu v skamenenej živici - jantári.



Táto lastúrnička žila na území dnešného Mjanmarska v pobrežných a pevninských vodách, okolo ktorých rástli vtedy stromy produkujúce veľké množstvá živice.



Zistenia zverejnené v časopise Proceedings of the Royal Society B prinášajú podľa bádateľov "mimoriadne vzácnu príležitosť" zistiť viac o evolúcii reprodukčného procesu.



Tím pod vedením Renate Matzkeovej-Karaszovej z Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mníchove pomocou 3D röntgenovej rekonštrukcie analyzoval 39 lastúrničiek, ktoré skameneli v malých častiach jantáru, priblížil britský denník The Independent.



Obrovská spermia bola až 4,6-násobne väčšia než telo samičky lastúrničky. "Ide o ekvivalent 7,3-metrovej spermie človeka pri jeho výške 1,7 metra," uviedla vedúca výskumu Matzkeová-Karaszová.



Mnohé živočíchy produkujú veľké množstvo malých spermií, aby tak zvýšili šance na oplodnenie. Niektoré však, ako napríklad aj táto lastúrnička, produkujú malý počet nadrozmerných spermií, ktoré sú niekoľkokrát dlhšie než je ich telo, vysvetľuje The Independent.