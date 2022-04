Vedci objavili baktérie, ktoré môžu súvisieť s rakovinou prostaty

Norwich 25. apríla (TASR) - Britskí vedci objavili päť druhov baktérií, ktoré by mohli mať súvis so vznikom a zhoršovaním rakoviny prostaty. Tento objav by mohol byť prelomový v prevencii a liečby tohto ochorenia, keďže vedci by proti nemu mohli vyvinúť antibiotiká. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Výskumníci z Východoanglickej univerzity v Norwichi vykonali genetickú analýzu moču a tkaniva prostaty u 600 mužov, pričom časť z nich mala diagnostikovanú rakovinu tohto orgánu v pokročilom štádiu.



Objavili pritom päť druhov baktérií, ktoré by mohli mať potenciálny súvis s rýchlo postupujúcou agresívnou formou tohto ochorenia, pričom tri z nich doposiaľ vedci nepoznali.



V štúdii uverejnenej v časopise European Urology Oncology vedci opisujú, že muži, v ktorých moči našli jeden alebo viac druhov z novodetegovaných baktérií, mali v porovnaní s ostatnými 2,6-krát vyššiu pravdepodobnosť, že u nich rakovina vyvinie z počiatočného štádia na pokročilé.



"Tento objav môže byť pre mnohých mužov skutočne prelomový," uviedla Hayley Luxtonová z britskej charitatívne organizácie Prostate Cancer UK, ktorá celý výskum spolufinancovala.



"Ak sa potvrdí, že tieto baktérie spôsobujú či zhoršujú priebeh ochorenia, vedci môžu proti nim vyvinúť antibiotiká," povedal profesor onkogenetiky Colin Cooper z Východoanglickej univerzity.



Upozornil však, že by išlo o veľmi komplikovaný proces. "Antibiotiká do prostaty prenikajú len ťažko. Bude tiež potrebné vyvinúť taký druh, ktorý bude zabíjať iba určité druhy baktérií."



Cooper zároveň varoval, že zaznamenaný výskyt baktérií by mohol súvisieť aj so zníženou funkciou imunitného systému u mužov s agresívnou formou rakoviny prostaty. Ich možnú súvislosť so vznikom a rozvojom ochorenia bude preto potrebné ešte jasne preukázať v ďalších štúdiách.



Rakovina prostaty je najčastejším druhom rakoviny u mužov, no pre väčšinu pacientov nie je dôvodom úmrtia. Agresívnejším formám nádorov prostaty v Británii každoročne podľahne 12.000 mužov.



"V súčasnosti neexistuje spoľahlivá metóda na rozpoznávanie agresívnych foriem rakoviny prostaty, no objav nových baktérii by mohol zabezpečiť, že muži dostanú správnu liečbu. Ak sa potvrdí, že tieto baktérie ochorenie naozaj aj spôsobujú, budeme rakovine prostaty vedieť účinne zabrániť, čo zachráni tisícky životov," vyhlásila Luxtonová.